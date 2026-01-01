Zľava až do výšky 69 % na Scada-LTS

Nasaďte Scada-LTS jednoklikovou inštaláciou.

Open-source webový SCADA systém na priemyselné monitorovanie, dashboardy, alarmy a riadenie zariadení na základe protokolu.

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5,49/mes.
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Nasaďte Scada-LTS jednoklikovou inštaláciou.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Scada-LTS

Scada-LTS je systém SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) založený na Jave, natívny pre web, navrhnutý pre inžinierov, ktorí potrebujú monitorovať a ovládať priemyselné zariadenia z prehliadača. Odvetvený z osvedčenej kódovej základne Mango Automation, dodáva sa s grafickým editorom zobrazenia, protokolovaním historických údajov, správou alarmov, skriptovaním a vstavanými ovládačmi pre Modbus, SNMP, OPC a iné priemyselné protokoly – bez proprietárnych licencií alebo poplatkov za značku.

Vlastné hostovanie Scada-LTS na vašom vlastnom VPS udržuje procesné údaje, poverenia zariadení a aktivitu operátorov úplne vo vašej infraštruktúre, pričom sprístupňuje dashboardy terénnym tímom cez štandardný HTTPS bez vystavenia PLC verejnému internetu.

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Kľúčové vlastnosti Scada-LTS

Viacprotokolové ovládače

Natívne zdroje dát Modbus, SNMP, OPC, HTTP a SQL sa pripájajú k PLC, senzorom a existujúcim systémom bez brán tretích strán.

Grafický editor zobrazení

Editor zobrazení s funkciou drag-and-drop umožňuje inžinierom skladať živé mimické diagramy, ukazovatele a grafy trendov priamo v prehliadači.

Alarmy a obsluhy udalostí

Konfigurovateľné úrovne alarmov s e-mailom, skriptovaním a akciami nastavených hodnôt premieňajú anomálie na automatizované reakcie v celom závode.

Zaznamenávanie historických údajov

Každý dátový bod je opatrený časovou pečiatkou a uložený v MySQL, čo umožňuje dlhodobú analýzu trendov, správy a regulačné audítorské záznamy.

Skriptovanie a meta body

Meta body a obsluhy udalostí na báze JavaScriptu vypočítavajú odvodené hodnoty, KPI a vlastnú logiku bez externých služieb.

Web-natívna architektúra

Beží v Apache Tomcat s plne prehliadačovým používateľským rozhraním, takže operátori pristupujú k ovládacím panelom z akéhokoľvek zariadenia v sieti.

Prečo spustiť Scada-LTS na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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