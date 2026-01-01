Nasaďte Scada-LTS jednoklikovou inštaláciou.
Open-source webový SCADA systém na priemyselné monitorovanie, dashboardy, alarmy a riadenie zariadení na základe protokolu.
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S čím sa dá postaviť Scada-LTS
Scada-LTS je systém SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) založený na Jave, natívny pre web, navrhnutý pre inžinierov, ktorí potrebujú monitorovať a ovládať priemyselné zariadenia z prehliadača. Odvetvený z osvedčenej kódovej základne Mango Automation, dodáva sa s grafickým editorom zobrazenia, protokolovaním historických údajov, správou alarmov, skriptovaním a vstavanými ovládačmi pre Modbus, SNMP, OPC a iné priemyselné protokoly – bez proprietárnych licencií alebo poplatkov za značku.
Vlastné hostovanie Scada-LTS na vašom vlastnom VPS udržuje procesné údaje, poverenia zariadení a aktivitu operátorov úplne vo vašej infraštruktúre, pričom sprístupňuje dashboardy terénnym tímom cez štandardný HTTPS bez vystavenia PLC verejnému internetu.
Kľúčové vlastnosti Scada-LTS
Viacprotokolové ovládače
Natívne zdroje dát Modbus, SNMP, OPC, HTTP a SQL sa pripájajú k PLC, senzorom a existujúcim systémom bez brán tretích strán.
Grafický editor zobrazení
Editor zobrazení s funkciou drag-and-drop umožňuje inžinierom skladať živé mimické diagramy, ukazovatele a grafy trendov priamo v prehliadači.
Alarmy a obsluhy udalostí
Konfigurovateľné úrovne alarmov s e-mailom, skriptovaním a akciami nastavených hodnôt premieňajú anomálie na automatizované reakcie v celom závode.
Zaznamenávanie historických údajov
Každý dátový bod je opatrený časovou pečiatkou a uložený v MySQL, čo umožňuje dlhodobú analýzu trendov, správy a regulačné audítorské záznamy.
Skriptovanie a meta body
Meta body a obsluhy udalostí na báze JavaScriptu vypočítavajú odvodené hodnoty, KPI a vlastnú logiku bez externých služieb.
Web-natívna architektúra
Beží v Apache Tomcat s plne prehliadačovým používateľským rozhraním, takže operátori pristupujú k ovládacím panelom z akéhokoľvek zariadenia v sieti.
Prečo spustiť Scada-LTS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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