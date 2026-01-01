Nasaďte Judge0 CE inštaláciu jedným kliknutím.
Open-source API na vykonávanie kódu, ktoré kompiluje a spúšťa zadania vo viac ako 60 programovacích jazykoch v izolovanom sandboxe.
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S čím sa dá postaviť Judge0 CE
Judge0 CE je open-source online systém na hodnotenie kódu, ktorý poskytuje jednoduché HTTP JSON API na kompiláciu a vykonávanie zdrojového kódu vo viac ako 60 programovacích jazykoch, vrátane C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust a Ruby. Každé odovzdanie je skompilované a spustené v plne izolovanom, zdrojovo obmedzenom prostredí sandboxu pomocou priestorov názvov jadra Linuxu a cgroups, čím sa zabraňuje nekontrolovateľným procesom, vyčerpaniu pamäte alebo únikom zo súborového systému.
Vlastné hostovanie Judge0 vám umožňuje vytvárať platformy na hodnotenie kódu, systémy na hodnotenie súťažného programovania alebo vzdelávacie nástroje bez spoliehania sa na externé služby vykonávania. Vlastníte API, kontrolujete obmedzenia rýchlosti a uchovávate všetky údaje o odovzdaní na vlastnom VPS. Edícia CE je bezplatná a licencovaná pod MIT licenciou, bez poplatkov za vykonanie bez ohľadu na objem.
Kľúčové vlastnosti Judge0 CE
Podpora pre 60+ jazykov
Spúšťajte odoslania v C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby a desiatkach ďalších — všetky spracované jediným zjednoteným koncovým bodom API.
Izolované vykonávanie v sandboxe
Každé podanie beží v sandboxe na úrovni jadra s prísnymi limitmi na čas CPU, pamäť a procesy, čo zabraňuje rušeniu medzi súbežnými vykonávaniami.
Jednoduché HTTP JSON API
Vytvorte podanie so zdrojovým kódom a ID jazyka prostredníctvom jedinej požiadavky POST a dotazujte sa alebo čakajte synchrónne na verdikt, výstup a štatistiky behu.
Autentifikácia a autorizácia
Chráňte API s konfigurovateľnými hlavičkami autentifikačných a autorizačných tokenov, umožňujúc kontrolovaný prístup len pre dôveryhodných klientov.
Asynchrónny fond pracovníkov
Samostatný pracovný proces vyprázdňuje frontu vykonávania z Redis, takže server API zostáva responzívny pri vysokom zaťažení podaniami.
Vstavané obmedzenie rýchlosti
Obmedzenie rýchlosti pre jednotlivých klientov možno nakonfigurovať tak, aby sa zabránilo jedinému volajúcemu preťažiť fond vykonávania na zdieľanom nasadení.
Prečo spustiť Judge0 CE na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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