Nasaďte Lightdash inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source BI platforma postavená na dbt, ktorá premení vaše dátové modely na dashboardy a grafy okamžite.
Vyberte si VPS plán pre Lightdash
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Lightdash
Lightdash je open-source platforma pre business intelligence navrhnutá tak, aby natívne fungovala s dbt (nástroj na tvorbu dát). Namiesto prebudovania definícií metrík v rámci BI nástroja, Lightdash číta vaše existujúce dbt modely, testy a dokumentáciu, aby automaticky vygeneroval rozhranie na prieskum a vrstvu metrík — čím udržiava analytickú logiku riadenú verziami v kóde, kam patrí. Tímy môžu vytvárať dashboardy, spúšťať ad-hoc dotazy a plánovať doručovanie reportov bez duplikovania práce, ktorá už bola vykonaná v ich dbt projekte.
Na rozdiel od všeobecných BI nástrojov, prístup Lightdashu „zdroj pravdy“ znamená, že keď sa zmení dbt model, všetky grafy na ňom postavené sa automaticky aktualizujú. Vlastné hostovanie Lightdashu dáva analytickým tímom plnú kontrolu nad ich dátovou infraštruktúrou bez smerovania výsledkov dotazov cez cloudové platformy tretích strán.
Kľúčové vlastnosti Lightdash
dbt-natívna vrstva metrík
Lightdash číta existujúce dbt modely, testy a YAML dokumentáciu na generovanie prieskumného používateľského rozhrania, čím eliminuje potrebu predefinovania metrík v samostatnom BI nástroji.
Ad-hoc SQL prieskumník
Spúšťajte ad-hoc dotazy voči vášmu dátovému skladu priamo z prehliadača, s definíciami stĺpcov a výsledkami testov automaticky načítanými z dbt metadát.
Naplánované doručenie správy
Nakonfigurujte opakované snímky hlavného panela, ktoré sa budú doručovať na e-mail alebo Slack podľa plánu, aby boli zainteresované strany informované bez manuálnych exportov alebo sťahovania.
AI dátový kopilot
Pýtajte sa otázky o vašich údajoch v prirodzenom jazyku a získajte návrhy grafov poháňané vrstvou metrík, ktorá je už definovaná vo vašom projekte dbt.
Verziovaná analytika
Definície analytiky sú umiestnené v kóde dbt spolu s vašimi dátovými modelmi, vďaka čomu sú zmeny grafov a metrík kontrolovateľné, porovnateľné a nasaditeľné prostredníctvom štandardných pracovných postupov Git.
Prečo spustiť Lightdash na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.