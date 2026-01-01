Nasaďte ILLA Builder inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source low-code platforma na vizuálne vytváranie interných nástrojov, prehľadov a administračních panelov.
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S čím sa dá postaviť ILLA Builder
ILLA Builder je open-source low-code vývojová platforma, ktorá umožňuje tímom vytvárať interné nástroje, dashboardy a administrátorské panely bez rozsiahleho front-end inžinierstva. Knižnica komponentov s funkciou drag-and-drop v kombinácii s podporou pre viac ako 40 integrácií — vrátane PostgreSQL, MySQL, REST API a GraphQL — znamená, že vývojári môžu pripojiť skutočné dátové zdroje a dodávať funkčné aplikácie v priebehu hodín namiesto týždňov.
Vlastné hostovanie ILLA Builder na vašom VPS udržiava obchodné dáta vo vašej vlastnej infraštruktúre, čím sa eliminujú obavy z politík zdieľania dát SaaS alebo cien za používateľa. All-in-one Docker image obsahuje všetko potrebné na spustenie platformy, s perzistentnými zväzkami, ktoré zaisťujú, že vaše projekty a pripojené zdroje sú zachované aj po reštartoch a aktualizáciách.
Kľúčové vlastnosti ILLA Builder
Drag-and-drop nástroj na tvorbu
Zostavte používateľské rozhrania z bohatej knižnice komponentov – tabuliek, formulárov, grafov a ďalších – ich presúvaním na plátno, bez písania kódu rozloženia.
40+ dátových integrácií
Pripojte sa priamo k PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL a ďalším populárnym službám na napájanie vašich aplikácií živými dátami.
JavaScript všade
Napíšte vlastnú logiku priamo v jazyku JavaScript na transformáciu dát, spúšťanie akcií a pridanie podmieneného správania nad rámec toho, čo bežne umožňujú no-code nástroje.
Spolupráca v reálnom čase
Viacerí členovia tímu môžu súčasne upravovať tú istú aplikáciu, čo je praktické pre technické a prevádzkové tímy, aby ju spoločne vytvárali a vylepšovali.
Samostatne hostovaná správa dát
Prevádzka na vlastnom VPS udržiava všetky pripojené dátové zdroje a aplikačnú logiku v rámci vašej infraštruktúry, čím podporuje súlad a požiadavky na rezidenciu dát.
Prečo spustiť ILLA Builder na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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