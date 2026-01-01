Nasadiť Twingate Connector jedným kliknutím.
Zero Trust konektor sieťového prístupu, ktorý zabezpečuje prístup k súkromným zdrojom bez otvárania portov alebo správy sietí VPN.
Vyberte si VPS plán pre Twingate Connector
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Twingate Connector
Twingate Connector je lokálna súčasť platformy Twingate pre sieťový prístup s nulovou dôverou (ZTNA). Beží na vašom VPS a vytvára šifrované tunely len pre odchádzajúcu komunikáciu do cloudového relé Twingate — žiadne pravidlá prichádzajúceho firewallu, žiadne otvorené porty a žiadna konfigurácia klienta VPN nie sú potrebné pre váš tím.
Samohosting konektora na VPS ho umiestňuje blízko vašich súkromných zdrojov, čo umožňuje riadenie prístupu založené na identite na úrovni zdrojov. Len overení a autorizovaní používatelia na schválených zariadeniach môžu pristupovať k chráneným službám, nahrádzajúc tradičné šírenie VPN s politikami prístupu pre jednotlivé aplikácie.
Kľúčové vlastnosti Twingate Connector
Žiadne otvorené vstupné porty
Konektor používa iba odchádzajúce pripojenia, takže váš VPS nikdy nepotrebuje pravidlá prichádzajúcej brány firewall, ktoré vystavujú váš sieťový obvod.
Prístup založený na identite
Rozhodnutia o prístupe sa vynucujú pre každý zdroj a pre každého používateľa, ktoré nahrádzajú široký prístup VPN na úrovni siete podrobnými politikami.
Dôvera zariadenia
Vyžadovať kontroly stavu zariadení pred udelením prístupu, čím sa zabezpečí, že k chráneným zdrojom budú mať prístup iba spravované a vyhovujúce zariadenia.
Jednoduché nasadenie
Nasadiť v priebehu minút len s názvom siete a prístupovým tokenom – žiadna komplexná konfigurácia VPN servera alebo správa PKI.
Prečo spustiť Twingate Connector na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.