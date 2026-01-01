Nasadiť VERT jedným kliknutím.
Open-source prevodník súborov, ktorý beží výlučne v prehliadači pomocou WebAssembly — žiadne nahrávanie súborov, úplné súkromie.
Vyberte si VPS plán pre VERT
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť VERT
VERT je nástroj na konverziu súborov s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý spracováva všetko lokálne v prehliadači pomocou WebAssembly. Súbory nikdy neopustia zariadenie používateľa – neprebieha žiadne spracovanie na strane servera, žiadne nahrávanie a žiadne uchovávanie údajov. Konvertuje dokumenty, obrázky, zvuk a video pomocou FFmpeg-WASM.
Vlastné hostovanie VERT na VPS ho sprístupňuje ako súkromný tímový nástroj, prístupný z akéhokoľvek prehliadača bez spoliehania sa na konverzné služby tretích strán. Dávková konverzia s funkciou drag-and-drop, žiadne obmedzenia veľkosti súborov a nulová závislosť od cloudu z neho robia praktickú alternatívu pre pracovné postupy zamerané na ochranu súkromia.
Kľúčové vlastnosti VERT
Spracovanie len v prehliadači
Všetka konverzia prebieha lokálne pomocou WebAssembly — súbory nikdy neopustia prehliadač používateľa, čím sa zaisťuje úplné súkromie údajov.
Žiadne obmedzenia veľkosti súboru
Na rozdiel od cloudových konvertorov s obmedzeniami nahrávania, VERT spracováva súbory akejkoľvek veľkosti priamo v prehliadači pomocou dostupnej pamäte zariadenia.
Viacformátová podpora
Konvertujte dokumenty, obrázky, zvuk a video medzi desiatkami formátov pomocou konverzného nástroja FFmpeg-WASM.
Dávková konverzia
Potiahnite a pustite viacero súborov naraz a preveďte ich všetky v jednej dávkovej operácii bez opakovania krokov.
Prečo spustiť VERT na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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