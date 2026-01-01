Nasaďte drawDB jednoklikovou inštaláciou.
Bezplatný, open-source prehliadačový editor databázových diagramov na navrhovanie a vizuálne dokumentovanie schém relačných databáz.
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S čím sa dá postaviť drawDB
drawDB je bezplatný, open-source editor diagramov entít a vzťahov databáz, ktorý beží výhradne v prehliadači. Umožňuje vývojárom a správcom databáz navrhovať, vizualizovať a dokumentovať schémy relačných databáz prostredníctvom plátna s funkciou presuň a pusť – a potom exportovať hotový návrh ako príkazy SQL DDL pripravené na spustenie v MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB alebo SQL Serveri.
Vlastné hostovanie drawDB poskytuje vášmu tímu zdieľaný interný nástroj na návrh databáz bez odosielania podrobností o schéme cloudovým službám tretích strán. Pretože aplikácia je čisto frontendová bez závislosti na backende alebo databáze, nasadí sa ako jeden ľahký kontajner a zostane funkčná bez ohľadu na dostupnosť externých služieb.
Kľúčové vlastnosti drawDB
Návrh vizuálnej schémy
Presúvajte tabuľky, definujte stĺpce a dátové typy a kreslite vzťahy na plátne bez manuálneho písania SQL.
SQL Export a Import
Vygenerujte DDL pripravené na spustenie pre MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB a SQL Server, alebo importujte existujúci SQL na okamžitú vizualizáciu.
Nevyžaduje sa žiadny backend
Beží ako jeden kontajner Nginx bez databázy alebo závislostí na strane servera – diagramy sú uložené v prehliadači pomocou IndexedDB.
Prispôsobenie diagramu
Prispôsobte farby tabuliek, pridajte poznámky a oblasti na zoskupenie súvisiacich tabuliek a ovládajte rozloženie plátna tak, aby zodpovedalo vášmu spôsobu uvažovania o schéme.
Exportovať do viacerých formátov
Exportujte diagramy ako PNG, JSON alebo SQL, aby ste ich mohli vložiť do dokumentácie, zdieľať s kolegami alebo spravovať verzie návrhu vašej schémy.
Prečo spustiť drawDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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