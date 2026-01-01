Nasadenie ownCloud jedným kliknutím.
Platforma na synchronizáciu a zdieľanie súborov s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá vám poskytuje súkromný cloud pre vaše dokumenty, fotografie a dáta.
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S čím sa dá postaviť ownCloud
ownCloud je samoobslužná platforma na synchronizáciu a zdieľanie súborov, ktorá prináša pohodlie cloudového úložiska — prístup odkiaľkoľvek, synchronizáciu medzi zariadeniami, zdieľanie s kolegami — úplne v rámci vašej vlastnej infraštruktúry. Na rozdiel od Google Drive alebo Dropboxu, ownCloud ukladá vaše súbory na vašom vlastnom serveri, čím udržuje citlivé dokumenty a dáta pod vašou priamou kontrolou.
ownCloud, používaný firmami, univerzitami a jednotlivcami dbajúcimi na súkromie po celom svete, podporuje verzovanie súborov, podrobné povolenia na zdieľanie a synchronizačných klientov pre Windows, macOS, Linux, iOS a Android. Toto nasadenie zahŕňa MariaDB pre spoľahlivé ukladanie dát a Redis pre výkonnostné cachovanie.
Kľúčové vlastnosti ownCloud
Synchronizácia medzi zariadeniami
Desktopoví klienti pre Windows, macOS a Linux plus aplikácie pre iOS a Android udržiavajú súbory synchronizované naprieč všetkými vašimi zariadeniami automaticky.
Detailné zdieľanie súborov
Zdieľajte súbory a priečinky s internými používateľmi alebo externými hosťami, s kontrolou nad povoleniami na zobrazenie, úpravu, opätovné zdieľanie a dátumami vypršania platnosti odkazov.
Verziovanie súborov
Každá úprava súboru vytvorí novú verziu, ktorú môžete prehliadať a obnoviť, čím sa chránite pred náhodným prepísaním a stratou dát.
WebDAV prístup
Pripojte ownCloud ako sieťovú jednotku na akomkoľvek operačnom systéme pomocou vstavaného servera WebDAV bez inštalácie vyhradeného synchronizačného klienta.
Trhovisko aplikácií
Rozšírte funkčnosť pomocou aplikácií pre úpravu kancelárskych dokumentov, antivírusové skenovanie, LDAP autentifikáciu a dvojfaktorové prihlásenie z trhoviska ownCloud.
Prečo spustiť ownCloud na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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