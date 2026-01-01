Nasaďte Transmute jednoklikovou inštaláciou.
Konvertor súborov s prioritou súkromia, ktorý prevádza dokumenty, obrázky, zvuk a video bez ich nahrávania na servery tretích strán.
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S čím sa dá postaviť Transmute
Transmute je konvertor súborov, ktorý uprednostňuje súkromie a transformuje dokumenty, obrázky, zvuk a video medzi formátmi prostredníctvom čistého webového rozhrania. Súbory sú spracovávané vašou vlastnou samoobslužnou inštanciou namiesto anonymnej cloudovej služby, takže citlivý materiál nikdy neopustí infraštruktúru, ktorú ovládate, a neexistujú žiadne limity nahrávania, vodoznaky ani poplatky za konverziu.
Samoobslužné hostovanie Transmute na VPS poskytuje tímom súkromný, vždy dostupný nástroj na konverziu, ktorý je prístupný z akéhokoľvek prehliadača. Je to praktická alternatíva k online konvertorom podporovaným reklamou, ktoré zbierajú dáta, vďaka čomu je vhodný pre organizácie s prísnymi požiadavkami na spracovanie dát alebo pre každého, kto jednoducho chce konverziu formátov bez odovzdávania súborov tretej strane.
Kľúčové vlastnosti Transmute
Konverzia zameraná na súkromie
Súbory sú spracúvané výhradne na vašej vlastnej hostovanej inštancii, takže citlivé dokumenty a médiá sa nikdy nedostanú na server tretej strany.
Viacformátová podpora
Konvertujte naprieč dokumentmi, obrázkami, zvukovými a video formátmi z jednotného rozhrania bez inštalácie desktopového softvéru.
Žiadne limity nahrávania
Vlastný hosting odstraňuje limity veľkosti súborov a vodoznaky uložené bezplatnými online konverznými službami.
Prehliadačové rozhranie
Presuňte, pustite a konvertujte z akéhokoľvek prehliadača s jednoduchým rozhraním, ktoré nevyžaduje žiadny účet na začatie.
Úplné vlastníctvo údajov
Spustite službu na vašom vlastnom VPS, aby ste si zachovali úplnú kontrolu nad tým, kde sú súbory uložené a ako dlho sú uchovávané.
Prečo spustiť Transmute na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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