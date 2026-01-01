Nasaďte Polaris jedným kliknutím.
Ľahký server na streamovanie hudby poháňaný Rust-om, ktorý umiestni vašu osobnú zbierku na každé zariadenie, ktoré vlastníte.
Vyberte si VPS plán pre Polaris
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Polaris
Polaris je open-source server na streamovanie hudby napísaný v Rust, vytvorený tak, aby sprístupnil osobnú hudobnú knižnicu z akéhokoľvek prehliadača alebo mobilného zariadenia s minimálnym hardvérom. Jadro Rust udržuje využitie pamäte a zaťaženie CPU dostatočne nízke na to, aby pohodlne bežalo na základných VPS plánoch, pričom pohodlne indexuje knižnice s desiatkami tisíc skladieb vo formátoch FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV a AIFF.
Vlastné hostovanie Polaris udržuje každý album, rip a stiahnutý súbor z Bandcampu pod vašou kontrolou bez mesačných poplatkov, bez obmeny katalógu a bez predaja údajov o počúvaní tretím stranám. Prvá osoba, ktorá otvorí webové rozhranie UI, dokončí krátkeho sprievodcu nastavením, ktorý spáruje cestu ku knižnici s administrátorským účtom, takže počiatočné prihlasovacie údaje sa nikdy neobjavia v protokoloch ani v šablóne nasadenia.
Kľúčové vlastnosti Polaris
Výkon Rustu
Natívna implementácia v jazyku Rust udržiava nízke využitie pamäte a CPU, takže veľká knižnica streamuje plynulo aj na tých najmenších VPS plánoch.
Podpora bezstratového formátu
Streamuje FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV a AIFF v pôvodnej kvalite bez núteného prekodovania vašich masterov.
Sprievodca prvým nastavením
Sprievodca úvodným nastavením spáruje váš hudobný priečinok s administrátorským účtom pri prvom načítaní, bez pevne zakódovaných predvolených poverení v obraze.
Viacužívateľské zoznamy skladieb
Každý člen domácnosti získa vlastný účet, zoznamy skladieb a históriu počúvania bez kríženia knižníc na zdieľanom serveri.
Subsonic-kompatibilné API
Sprístupňuje API kompatibilné so Subsonic, aby sa desiatky komunitných klientov pre iOS, Android a stolné počítače mohli pripojiť bez proprietárnej aplikácie.
Administrácia v prehliadači
Celá konfigurácia — používatelia, body pripojenia, DDNS, pravidlá pre obaly albumov — je editovateľná z webového rozhrania bez prihlásenia sa do kontajnera.
Prečo spustiť Polaris na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.