Nasaďte Cloudflared jedným kliknutím.
Démon Cloudflare Tunnel, ktorý bezpečne sprístupňuje služby internetu bez otvárania portov brány firewall.
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S čím sa dá postaviť Cloudflared
Cloudflared je klientsky démon pre Cloudflare Tunnel, vytvárajúci šifrované pripojenia len pre odchádzajúcu prevádzku z vášho VPS do okrajovej siete Cloudflare. Smerovaním všetkej prevádzky cez Cloudflare predtým, ako sa dostane k vášmu pôvodu, získate vstavanú ochranu pred DDoS útokmi a pokrytie WAF bez toho, aby ste museli otvárať vstupné porty brány firewall alebo vystavovať IP adresu vášho servera.
Vlastné hostovanie démona Cloudflared na VPS poskytuje stabilný, vždy aktívny tunel, ktorý nepodlieha obmedzeniam spoľahlivosti domácich internetových pripojení. Vaše tokeny Cloudflare a konfigurácia tunela sú uložené na infraštruktúre, ktorú ovládate, a zahrnuté webové používateľské rozhranie (UI) zjednodušuje počiatočné nastavenie a priebežnú správu bez použitia príkazového riadka.
Kľúčové vlastnosti Cloudflared
Nie sú potrebné žiadne vstupné porty
Všetky pripojenia vychádzajú z vášho servera, čím sa eliminuje potreba otvárať pravidlá firewallu alebo konfigurovať presmerovanie portov NAT.
Ochrana pôvodnej IP adresy
Prevádzka sa dostane na váš server iba cez Cloudflare, čím sa skryje vaša IP adresa VPS pred skenermi a pokusmi o priamy útok.
Vstavaná DDoS ochrana
Cloudflare absorbuje objemové útoky na okraji siete predtým, než akákoľvek prevádzka dosiahne váš pôvodný server.
Integrácia Zero Trust
Spárujte tunely s Cloudflare Access na vynútenie overovania založeného na identite pre akúkoľvek internú službu bez VPN.
Webová konfigurácia
Spravujte tokeny tunela a trasy prostredníctvom priloženého webového UI bez prechodu na príkazový riadok.
Prečo spustiť Cloudflared na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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