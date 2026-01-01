Nasadiť Hugo inštaláciu na jedno kliknutie.
Najrýchlejší generátor statických stránok na svete na tvorbu dokumentačných stránok, blogov a portfólií.
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S čím sa dá postaviť Hugo
Hugo je najrýchlejší generátor statických webových stránok na svete, napísaný v Go a schopný vytvárať kompletné webové stránky v milisekundách. Poháňa dokumentačné portály, marketingové stránky, osobné blogy a firemné webové stránky pre tímy od individuálnych vývojárov až po veľké organizácie ako Kubernetes, Netlify a Let's Encrypt.
Vlastné hostovanie Huga na vašom vlastnom VPS vám poskytuje trvalé vývojové prostredie prístupné odkiaľkoľvek — ideálne pre distribuované tímy, automatizované build pipeline a stagingové prostredia. Štruktúra vašej stránky, konfigurácia témy a obsah sú vždy dostupné cez SSH bez spoliehania sa na akúkoľvek hostingovú službu tretej strany.
Kľúčové vlastnosti Hugo
Milisekundové časy zostavenia
Hugo vytvára dokonca aj rozsiahle stránky s tisíckami stránok za menej ako sekundu, čo je dramaticky rýchlejšie než generátory založené na JavaScripte.
Nulové závislosti
Hugo sa dodáva ako jeden binárny súbor bez závislostí za behu, čím sa eliminujú konflikty verzií a zjednodušujú nasadzovacie procesy.
Vstavaný tok aktív
Natívne spracovanie obrázkov, zväzovanie JavaScriptu, kompilácia Sass a podpora TailwindCSS bez ďalších nástrojov na zostavovanie.
Server živého načítania
Vstavaný vývojový server okamžite odráža zmeny obsahu a dizajnu, čím urýchľuje iteráciu počas vývoja webovej stránky.
Viacjazyčná podpora
Natívna i18n s obsahom pre jednotlivé jazyky, URL a menu zjednodušuje tvorbu viacjazyčných webových stránok bez doplnkov.
Prečo spustiť Hugo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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