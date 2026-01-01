Nasaďte Mini QR jedným kliknutím.
Samoobslužný generátor QR kódov s vlastnými farbami, štýlmi a exportom do PNG, SVG alebo ASCII.
Vyberte si VPS plán pre Mini QR
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Mini QR
Mini QR je samoobslužný generátor QR kódov vytvorený pomocou Vue 3. Presahuje základné čiernobiele kódy — môžete si prispôsobiť vzory bodiek, štýly rohov, farby a rámčeky, a potom exportovať výsledok ako PNG, JPG, SVG alebo ASCII text. Vstavaný skener prijíma vstup z kamery alebo nahrávanie obrázkov a dávkový režim generuje viacero kódov zo súboru CSV v jednom prechode.
Samoobslužné hostovanie Mini QR znamená, že vaše QR dáta — URL adresy, vCard, prihlasovacie údaje k sieti WiFi alebo akékoľvek vlastné dáta — nikdy neprechádzajú cez službu tretej strany. Aplikácia nemá žiadnu databázu ani účty, takže po nasadení nie je nič, čo by bolo potrebné spravovať.
Kľúčové vlastnosti Mini QR
Prispôsobené QR štýlovanie
Upravte vzory bodiek, tvary rohov, farby a prvky rámca tak, aby ladili s akoukoľvek značkou alebo estetikou — ďaleko za hranicami štandardných čiernobielych kódov.
Viacero formátov exportu
Stiahnite si hotové kódy ako text PNG, JPG, SVG alebo ASCII/Unicode, pričom výstup zostane kompatibilný s akýmkoľvek následným prípadom použitia.
Vstavaný QR skener
Skenujte QR kódy priamo v prehliadači pomocou kamery alebo nahraním obrázka – nie je potrebná žiadna samostatná aplikácia ani doplnok.
Generovanie CSV dávky
Nahrajte súbor CSV na generovanie viacerých QR kódov jedným prechodom, užitočné pre etikety produktov, vstupenky na podujatia alebo tlač vizitiek.
Dátové šablóny
Predpripravené vstupné formuláre pre adresy URL, e-maily, vizitky vCard, prihlasovacie údaje k sieti Wi-Fi a iné bežné formáty umožňujú rýchle a bezchybné kódovanie štruktúrovaných údajov.
Prečo spustiť Mini QR na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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