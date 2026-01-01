Nasadiť Quickwit inštaláciou jedným kliknutím.
Cloud-natívny vyhľadávač pre pozorovateľnosť – open-source alternatíva k Datadog, Elasticsearch, Loki a Tempo.
Vyberte si VPS plán pre Quickwit
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Quickwit
Quickwit je open-source distribuovaný vyhľadávací nástroj napísaný v jazyku Rust a účelovo navrhnutý pre správu logov, distribuované sledovanie a monitorovacie záťaže v akomkoľvek rozsahu. Oddeľuje výpočty od úložiska, indexuje dáta priamo do objektového úložiska, aby tímy mohli uchovávať mesiace alebo roky telemetrických dát online za zlomok nákladov tradičných logovacích systémov.
Vlastné hostovanie Quickwitu na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad vašou monitorovacou pipeline, natívnu kompatibilitu s OpenTelemetry a Jaegerom a dátový zdroj Grafana – bez cenotvorby za hostiteľa, obmedzení uchovávania dát alebo závislosti na dodávateľovi, ktorá je spojená s platformami SaaS pre monitorovanie.
Kľúčové vlastnosti Quickwit
OpenTelemetry natívny
Prijímajte protokoly a trasovania priamo cez OTLP gRPC a HTTP bez sidecarov alebo mapovania schémy, potom ich prehľadávajte v priebehu sekúnd.
Jaeger kompatibilný
Jednoducho integrovateľné Jaeger gRPC API umožňuje existujúcim Jaeger UI a klientom dotazovať sa na sledovania podporované systémom Quickwit bez akýchkoľvek zmien v aplikácii.
Podsekundové vyhľadávanie
Indexovanie poháňané Tantivy poskytuje fulltextové a štruktúrované dotazy cez terabajty záznamov a rozpätí s nízkou latenciou odozvy.
Backend objektového úložiska
Indexuje dáta priamo do úložiska kompatibilného so S3, takže uchovávanie je lacné a flexibilné – uchovávajte mesiace telemetrie bez drahých SSD diskov.
Zdroj dát Grafana
Oficiálny zásuvný modul Grafana premieňa Quickwit na prvotriedny zdroj logov a trasovaní popri dashboardoch Prometheus a Loki.
Bezschémový príjem
Dynamické mapovanie umožňuje prijímať pološtruktúrované JSON bez predchádzajúceho definovania schémy, s voliteľnými prísnymi schémami, keď ich potrebujete.
Prečo spustiť Quickwit na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.