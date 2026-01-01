Nasadenie Twenty jedným kliknutím.
Moderné open-source CRM s prispôsobiteľným dátovým modelom, API-first dizajnom a flexibilnou automatizáciou pracovných postupov.
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S čím sa dá postaviť Twenty
Twenty je open-source CRM novej generácie, ktoré dáva vývojovým tímom plnú kontrolu nad ich pracovnými postupmi riadenia vzťahov so zákazníkmi. Na rozdiel od rigidných SaaS CRM, Twenty vám umožňuje prispôsobiť každé pole, objekt a vzťah tak, aby zodpovedali vašim presným obchodným procesom prostredníctvom flexibilného dátového modelu.
Vlastné hostovanie Twenty na VPS udržiava všetky zákaznícke dáta súkromné a eliminuje poplatky za licencovanie na jedno miesto. Jeho architektúra API-first znamená, že je možná akákoľvek vlastná integrácia alebo automatizácia, a moderné rozhranie konkuruje komerčným alternatívam, pričom vám dáva úplné vlastníctvo vašej CRM infraštruktúry.
Kľúčové vlastnosti Twenty
Prispôsobiteľný dátový model
Pridajte vlastné objekty, polia a vzťahy, aby zodpovedali vašej presnej obchodnej štruktúre bez písania backend kódu.
Dizajn zameraný na API
Plné GraphQL a REST API vám umožňuje integrovať Twenty s akýmkoľvek externým nástrojom, automatizačnou platformou alebo vlastnou aplikáciou.
Kanban a zobrazenia zoznamu
Prepínajte medzi zobrazeniami Kanban pipeline a tabuľkovými zoznamami na správu obchodov a kontaktov vo formáte, ktorý vyhovuje vášmu pracovnému postupu.
E-mail integrácia
Pripojte Gmail alebo iných poskytovateľov e-mailu na automatické zaznamenávanie komunikácie priamo ku kontaktom a obchodom.
Žiadne poplatky za používateľa
Samohosting eliminuje opakované náklady na licencovanie CRM, vďaka čomu je Twenty nákladovo efektívny pre rastúce obchodné tímy.
Prečo spustiť Twenty na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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