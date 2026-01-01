Nasadenie WebTopu jednoklikovou inštaláciou.
Plné linuxové desktopové prostredie vo vašom prehliadači s trvalými reláciami, správou súborov a podporou zvuku/videa.
Vyberte si VPS plán pre WebTop
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť WebTop
WebTop poskytuje kompletné desktopové prostredie Linuxu prístupné z akéhokoľvek prehliadača prostredníctvom streamovania KasmVNC. Vyvinuté spoločnosťou LinuxServer.io, poskytuje desktopové prostredia KDE, XFCE a iné s trvalým úložiskom domovského adresára, integrovanou správou súborov, prenosom zvuku a videa a plynulým grafickým výkonom prostredníctvom konfigurácie zdieľanej pamäte.
Vlastné hostovanie WebTopu na VPS vám poskytuje zabezpečenú vzdialenú plochu prístupnú bez softvéru klienta VPN alebo RDP. Je ideálny na spúšťanie grafických aplikácií Linuxu z obmedzených prostredí, poskytujúc konzistentné vývojové alebo produktívne pracovné prostredie prístupné z akéhokoľvek zariadenia s prehliadačom.
Kľúčové vlastnosti WebTop
Prehliadačová pracovná plocha
Získajte prístup k plnohodnotnej pracovnej ploche Linuxu z ľubovoľného prehliadača bez inštalácie VPN, RDP alebo softvéru klienta vzdialenej plochy.
Viaceré desktopové prostredia
Vyberte si z KDE, XFCE, MATE a iných desktopových prostredí v závislosti od vášho pracovného postupu a preferencií zdrojov.
Trvalé úložisko
Domovský adresár a údaje aplikácie pretrvávajú medzi reláciami, pričom vaše súbory a konfigurácie zostávajú nedotknuté aj po opätovnom pripojení.
Zvuková a video podpora
Multimediálne prepojenie umožňuje prehrávanie zvuku a videa v kontajnerizovanom desktopovom prostredí.
Zabezpečený vzdialený prístup
Získajte prístup k pracovnej ploche cez HTTPS prostredníctvom Traefiku bez priameho vystavenia portov RDP alebo VNC internetu.
Prečo spustiť WebTop na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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