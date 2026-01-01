Nasaďte MetaMCP inštaláciou jedným kliknutím.
Jednotný agregátor a brána MCP, ktorý vám umožňuje spravovať, skladať a vystavovať všetky vaše servery MCP prostredníctvom jedného koncového bodu.
Vyberte si VPS plán pre MetaMCP
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Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.
S čím sa dá postaviť MetaMCP
MetaMCP je open-source proxy MCP (Model Context Protocol), ktorá agreguje viacero MCP serverov do jedného, zjednoteného koncového bodu. Umožňuje vám zoskupovať servery do menných priestorov, aplikovať middleware pre obmedzenie rýchlosti a pozorovateľnosť a vystavovať koncové body s autentifikáciou — všetko bez úpravy vašich existujúcich klientov MCP.
Samohosting MetaMCP na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad infraštruktúrou vašich nástrojov AI. Pripojte ľubovoľného klienta MCP (Cursor, Claude Desktop alebo vlastných agentov) k jednej spravovanej bráne, uchovávajte tajomstvá na strane servera a škálujte ekosystém vašich nástrojov bez prekonfigurovania každého klienta pri zmene serverov.
Kľúčové vlastnosti MetaMCP
Agregácia servera MCP
Skombinujte ľubovoľný počet serverov STDIO alebo HTTP MCP do jedného zjednoteného koncového bodu, ku ktorému sa môžu pripojiť vaši klienti.
Pracovné priestory menných priestorov
Zoskupte servery MCP do izolovaných menných priestorov a prepínajte celé sady nástrojov pre koncový bod jedným kliknutím.
Autentifikácia API kľúčom
Zabezpečte koncové body pomocou autentifikácie tokenom Bearer, aby k vašim nástrojom mali prístup len autorizovaní klienti a agenti.
Vstavaný MCP Inšpektor
Skontrolujte a odlaďte vaše koncové body MetaMCP interne s uloženými konfiguráciami servera, aby ste overili, či všetko funguje správne.
Podpora Middleware
Aplikujte zásuvný middleware na obmedzenie rýchlosti, pozorovateľnosť a bezpečnosť naprieč celou agregovanou prevádzkou MCP.
SSO a OAuth
Podpora pre poskytovateľov OpenID Connect umožňuje podnikové jednotné prihlásenie popri lokálnej správe relácií Better Auth.
Prečo spustiť MetaMCP na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Odporúčané umiestnenie servera:
Kontrola...
Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
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