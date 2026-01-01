Nasadiť Ombi inštaláciou na jedno kliknutie.
Samo-hostený systém žiadostí pre Plex, Emby a Jellyfin – používatelia žiadajú filmy a seriály, vy ich schválite a automaticky splníte.
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S čím sa dá postaviť Ombi
Ombi je štandardný samo-hostovaný systém požiadaviek pre domácnosti používajúce Plex, Emby alebo Jellyfin. Používatelia sa prihlasujú pomocou svojho existujúceho účtu mediálneho servera a požadujú filmy, televízne programy, hudobné albumy a 4K obsah prostredníctvom prepracovaného webového UI prispôsobeného pre mobilné zariadenia. Každá požiadavka prechádza do konfigurovateľného schvaľovacieho frontu, potom automaticky preposiela schválené položky do Sonarr, Radarr, Lidarr alebo CouchPotato na vybavenie.
Samo-hostovanie Ombi na VPS poskytuje vašim používateľom čistý „najprv sa opýtajte“ lievik do vašej mediálnej knižnice a vám jedno miesto na schvaľovanie, zamietanie alebo hromadné spracovanie prichádzajúcich požiadaviek – bez toho, aby ste vystavili vaše administrátorské panely Arr domácnosti.
Kľúčové vlastnosti Ombi
Plex, Emby a Jellyfin prihlásenie
Používatelia sa prihlasujú pomocou svojich existujúcich prihlasovacích údajov k mediálnemu serveru, takže nie je potrebné spravovať samostatný účet a povolenia zostávajú synchronizované.
Film, TV, hudba a 4K požiadavky
Kvóty pre jednotlivé kategórie, limity na používateľa a pravidlá schvaľovania vám umožňujú prispôsobiť, čo si môže každý divák vyžiadať bez manuálneho dohľadu.
Automatické plnenie prostredníctvom Arr
Schválené požiadavky prúdia priamo do Sonarr, Radarr a Lidarr prostredníctvom ich REST API, takže obsah sa sťahuje, spracováva a automaticky sa dostane do knižnice.
Žiadosti o oznámenia
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-mail a push notifikácie mobilnej aplikácie udržiavajú správcov a používateľov v synchronizácii, ako požiadavky postupujú.
UI a aplikácie vhodné pre mobilné zariadenia
Vyleštené responzívne webové UI plus sprievodné aplikácie pre iOS a Android umožňujú členom domácnosti žiadať a sledovať obsah z akéhokoľvek zariadenia.
Prečo spustiť Ombi na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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