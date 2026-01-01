Nasaďte LobeChat jedným kliknutím.
Moderné open-source chatovacie rozhranie AI podporujúce OpenAI, Anthropic, Ollama a 20+ ďalších poskytovateľov LLM.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť LobeChat
LobeChat je prepracovaný, open-source AI chatovací framework s viac ako 75 000 hviezdičkami na GitHub-e, ktorý poskytuje zážitok podobný ChatGPT a zároveň vám umožňuje pripojiť sa k akémukoľvek poskytovateľovi LLM, ktorého si vyberiete. Podporuje OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama a desiatky ďalších – všetko z jedného jednotného rozhrania s manažmentom konverzácií, pluginmi, nahrávaním súborov a hlasovou podporou.
Samohosting LobeChatu znamená, že vaše API kľúče zostávajú na vašej vlastnej infraštruktúre, údaje z konverzácií nikdy nezaznamenáva platforma tretej strany a prístupový kód udržuje vašu inštanciu súkromnú. Ľahká architektúra len pre klienta nepotrebuje žiadnu databázu, funguje efektívne popri iných službách na rovnakom VPS.
Kľúčové vlastnosti LobeChat
Viac ako 20 poskytovateľov LLM
Pripojte sa k OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama a ďalším bez prepínania aplikácií alebo spravovania samostatných rozhraní.
Ekosystém zásuvných modulov
Rozšírte chat o webové vyhľadávanie, vykonávanie kódu, generovanie obrázkov a ďalšie schopnosti prostredníctvom vstavaného systému doplnkov.
Podpora súborov a vízie
Nahrajte dokumenty a obrázky na analýzu modelmi s podporou videnia priamo v konverzácii.
Prispôsobení AI Asistenti
Vytvorte opakovane použiteľné AI persóny s prispôsobenými systémovými výzvami a parametrami modelu pre konkrétne úlohy alebo pracovné postupy.
Hlasové interakcie
Používajte prevod textu na reč a prevod reči na text pre hands-free konverzácie s akýmkoľvek pripojeným poskytovateľom LLM.
Prečo spustiť LobeChat na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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