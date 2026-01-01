Nasaďte Joplin Server inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužný synchronizačný backend pre Joplin, ktorý udržiava vaše poznámky a prílohy súkromné na všetkých zariadeniach.
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S čím sa dá postaviť Joplin Server
Joplin Server je samoobslužný synchronizačný backend pre populárnu aplikáciu na zaznamenávanie poznámok Joplin s otvoreným zdrojovým kódom. Poskytuje bezpečné, súkromné centrum na synchronizáciu poznámok, úloh, zápisníkov a príloh naprieč desktopovými, mobilnými a terminálovými klientmi – bez spoliehania sa na cloudové služby tretích strán, ako sú Dropbox alebo OneDrive.
Hostovanie Joplin Servera na vašom vlastnom VPS znamená, že vaša osobná vedomostná báza zostáva úplne pod vašou kontrolou. Vy nastavujete limity úložiska, definujete zálohovacie politiky a vyberáte, či povoliť end-to-end šifrovanie – žiadne poplatky za predplatné, žiadna ťažba dát a žiadna závislosť na platforme.
Kľúčové vlastnosti Joplin Server
Synchronizácia súkromných poznámok
Synchronizujte poznámky, zápisníky a prílohy naprieč všetkými vašimi zariadeniami prostredníctvom vášho vlastného servera, bez toho, aby vaše údaje spracovávala cloudová služba tretej strany.
Šifrovanie typu end-to-end
Chráňte obsah poznámok pomocou šifrovania na strane klienta, aby ste si svoje poznámky mohli prečítať iba vy – dokonca ani server nikdy neuvidí nešifrovaný text.
Viacužívateľská podpora
Vytvorte samostatné účty pre členov rodiny alebo kolegov, každý s vlastnou zbierkou poznámok a konfigurovateľnými kvótami úložiska.
Zdieľanie poznámok
Zdieľajte jednotlivé poznámky alebo zápisníky s ostatnými používateľmi Joplin Servera a spravujte prístupové povolenia priamo z klientskych aplikácií.
Všetky klientske platformy
Pripojte klientov Joplin na systémoch Windows, macOS, Linux, iOS a Android – každé zariadenie sa synchronizuje s rovnakým serverom prostredníctvom štandardného synchronizačného protokolu Joplin.
Prečo spustiť Joplin Server na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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