Nasaďte Moodle jednoklikovou inštaláciou.
Najpopulárnejší open-source LMS na svete, ktorému dôveruje 489 miliónov používateľov pre online kurzy, hodnotenia a školenia.
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S čím sa dá postaviť Moodle
Moodle je najpopulárnejší open-source systém riadenia výučby na svete, ktorému dôveruje 489 miliónov používateľov na viac ako 152 000 stránkach v 236 krajinách. Poskytuje všetko, čo potrebujú pedagógovia a školiace tímy: tvorbu kurzov, kvízy a hodnotenia, vzájomné hodnotenia, diskusné fóra, správu známok a mobilný prístup – všetko pod jednou samo-hostovanou platformou. S dodržiavaním prístupnosti WCAG 2.1 AA a s viac ako 2 000 pluginmi sa Moodle prispôsobí akémukoľvek vzdelávaciemu prostrediu od škôl K-12 až po oddelenia firemného vzdelávania.
Samo-hostovanie Moodle na vašom VPS eliminuje licenčné poplatky za používateľa a poskytuje vám úplné vlastníctvo obsahu kurzov a údajov o študentoch. Môžete inštalovať vlastné pluginy, aplikovať značkové témy a integrovať sa s existujúcimi autentifikačnými systémami bez obmedzení uložených poskytovateľmi hostovaných LMS.
Kľúčové vlastnosti Moodle
Tvorca kurzov
Organizácia kurzu drag-and-drop s podporou videí, balíkov SCORM, kvízov, úloh a interaktívnych aktivít v jednom zjednotenom editore.
Hodnotiace nástroje
Kvízy, hodnotenia rovesníkmi, hodnotenie na základe rubrík a automatická spätná väzba poskytujú inštruktorom flexibilné spôsoby na hodnotenie a sledovanie pokroku študentov.
Funkcie spolupráce
Diskusné fóra, chatovacie miestnosti, wiki a vstavaná integrácia videokonferencií uľahčujú aktívne učenie a skupinovú interakciu v akomkoľvek rozsahu.
Analytika a Reportovanie
Prispôsobiteľné správy sledujú dokončenie kurzu, výsledky kvízov a metriky zapojenia, aby inštruktori mohli včas identifikovať študentov s problémami.
Ekosystém doplnkov
Viac ako 2 000 doplnkov rozširuje Moodle o gamifikáciu, integrácie tretích strán, vlastné typy aktivít a špecializované formáty hodnotenia.
Prečo spustiť Moodle na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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