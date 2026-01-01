Zľava až do výšky 69 % na Moodle

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Najpopulárnejší open-source LMS na svete, ktorému dôveruje 489 miliónov používateľov pre online kurzy, hodnotenia a školenia.

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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Moodle

Moodle je najpopulárnejší open-source systém riadenia výučby na svete, ktorému dôveruje 489 miliónov používateľov na viac ako 152 000 stránkach v 236 krajinách. Poskytuje všetko, čo potrebujú pedagógovia a školiace tímy: tvorbu kurzov, kvízy a hodnotenia, vzájomné hodnotenia, diskusné fóra, správu známok a mobilný prístup – všetko pod jednou samo-hostovanou platformou. S dodržiavaním prístupnosti WCAG 2.1 AA a s viac ako 2 000 pluginmi sa Moodle prispôsobí akémukoľvek vzdelávaciemu prostrediu od škôl K-12 až po oddelenia firemného vzdelávania.

Samo-hostovanie Moodle na vašom VPS eliminuje licenčné poplatky za používateľa a poskytuje vám úplné vlastníctvo obsahu kurzov a údajov o študentoch. Môžete inštalovať vlastné pluginy, aplikovať značkové témy a integrovať sa s existujúcimi autentifikačnými systémami bez obmedzení uložených poskytovateľmi hostovaných LMS.

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Kľúčové vlastnosti Moodle

Tvorca kurzov

Organizácia kurzu drag-and-drop s podporou videí, balíkov SCORM, kvízov, úloh a interaktívnych aktivít v jednom zjednotenom editore.

Hodnotiace nástroje

Kvízy, hodnotenia rovesníkmi, hodnotenie na základe rubrík a automatická spätná väzba poskytujú inštruktorom flexibilné spôsoby na hodnotenie a sledovanie pokroku študentov.

Funkcie spolupráce

Diskusné fóra, chatovacie miestnosti, wiki a vstavaná integrácia videokonferencií uľahčujú aktívne učenie a skupinovú interakciu v akomkoľvek rozsahu.

Analytika a Reportovanie

Prispôsobiteľné správy sledujú dokončenie kurzu, výsledky kvízov a metriky zapojenia, aby inštruktori mohli včas identifikovať študentov s problémami.

Ekosystém doplnkov

Viac ako 2 000 doplnkov rozširuje Moodle o gamifikáciu, integrácie tretích strán, vlastné typy aktivít a špecializované formáty hodnotenia.

Prečo spustiť Moodle na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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