Nasaďte OpenProject inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source platforma na riadenie projektov, ktorá zahŕňa sledovanie úloh, Ganttovo plánovanie, agilné nástenky a sledovanie času v jednej samo-hostovanej aplikácii.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť OpenProject
OpenProject je open-source platforma na riadenie projektov, ktorá tímom poskytuje samoobslužnú alternatívu k Jira, Asana a Basecamp. Pokrýva celý životný cyklus projektu – od sledovania úloh a chýb cez plánovanie časovej osi Gantt, agilné tabule (Scrum a Kanban) a vstavané sledovanie času – v jedinej aplikácii. Na rozdiel od nástrojov SaaS, samoobslužné hostovanie uchováva všetky projektové dáta, časové osi a tímovú komunikáciu vo vašej vlastnej infraštruktúre.
Tímy v organizáciách zaoberajúcich sa vývojom softvéru, inžinierstvom, vládou a stavebníctvom používajú OpenProject na riadenie komplexných projektov s viacerými tímami s prísnymi požiadavkami na dátovú suverenitu. Táto šablóna nasadzuje OpenProject s vyhradenými webovými službami, službami pre spracovanie na pozadí a službami PostgreSQL podľa odporúčanej produkčnej architektúry.
Kľúčové vlastnosti OpenProject
Sledovanie pracovných balíkov
Vytvárajte a spravujte úlohy, chyby, používateľské príbehy a míľniky s bohatými metadátami, hierarchiami a vzťahmi medzi položkami.
Plánovanie Ganttovej časovej osi
Naplánujte prácu v čase pomocou interaktívnych Ganttových diagramov, závislostí a sledovania míľnikov pre viacfázové projekty.
Agilné nástenky
Používajte Scrum šprinty alebo Kanban pracovné postupy s nástenkami s funkciou drag-and-drop, správou backlogu a sledovaním rýchlosti.
Sledovanie času a nákladov
Zaznamenávajte čas k pracovným balíkom, nastavujte rozpočty a generujte správy o nákladoch, aby ste udržali projekty podľa plánu a v rámci rozpočtu.
Integrácia GitHub a GitLab
Prepojte pull requests a commity priamo s pracovnými balíkmi, čím získajú vývojári a projektoví manažéri jednotný prehľad o pokroku.
Prečo spustiť OpenProject na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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