Nasadenie Text Generation Web UI v inštalácii jedným kliknutím.
Webové rozhranie s bohatými funkciami na spúšťanie lokálnych LLM s podporou GGUF, GPTQ a AWQ na CPU alebo GPU.
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S čím sa dá postaviť Text Generation Web UI
Webové používateľské rozhranie na generovanie textu je open-source rozhranie založené na Gradio na lokálne načítavanie, spúšťanie a interakciu s veľkými jazykovými modelmi. Podporuje viac formátov modelov než prakticky akékoľvek iné samoobslužné LLM frontend – vrátane GGUF cez llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 a Transformers – čo z neho robí primárny nástroj pre používateľov, ktorí pracujú s rôznorodými súbormi modelov z HuggingFace a potrebujú plnú kontrolu nad parametrami inferencie.
Toto nasadenie používa zostavu optimalizovanú pre CPU, ktorá spúšťa GGUF-kvantizované modely prostredníctvom backendu llama.cpp – praktické na akomkoľvek VPS bez vyhradenej GPU. Umiestnite akýkoľvek súbor modelu GGUF do zväzku modelov a zobrazí sa na karte Modely pripravený na načítanie. Samoobslužné hostovanie udržiava vaše konverzácie, systémové výzvy a akékoľvek dokumenty, ktoré zdieľate s modelom, na vašej vlastnej infraštruktúre.
Kľúčové vlastnosti Text Generation Web UI
Podpora viacformátových modelov
Načítajte modely GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 a Transformers z rovnakého rozhrania bez prekonfigurovania backendov alebo prebudovania kontajnera.
Chat, inštruovanie a zápisník
Tri odlišné režimy interakcie pokrývajú viackolové konverzácie, štruktúrované úlohy s výzvou a odpoveďou a generovanie voľného textu v jednom nástroji.
Systém postáv a persón
Definujte podrobné karty postáv AI s príbehmi na pozadí, príkladovými dialógmi a avatarmi na formovanie správania modelu naprieč reláciami.
OpenAI-kompatibilné API
Povoľte voliteľné REST API na porte 5000 na pripojenie externých aplikácií pomocou štandardných klientskych knižníc OpenAI bez zmien kódu.
Ekosystém rozšírení
Komunitné rozšírenia pridávajú možnosti ako napríklad dlhodobá pamäť, hlasový vstup/výstup, integrácia Stable Diffusion a vlastné nástroje.
Inferencia na CPU bez GPU
Spúšťa GGUF-kvantizované modely na CPU pomocou llama.cpp – model s 3-7 miliardami parametrov je praktický na štandardnom VPS s 8 GB RAM.
Prečo spustiť Text Generation Web UI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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