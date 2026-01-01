Zľava až do výšky 69 % na Text Generation Web UI

Nasadenie Text Generation Web UI v inštalácii jedným kliknutím.

Webové rozhranie s bohatými funkciami na spúšťanie lokálnych LLM s podporou GGUF, GPTQ a AWQ na CPU alebo GPU.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
10,99/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie Text Generation Web UI v inštalácii jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Text Generation Web UI

69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Text Generation Web UI

Webové používateľské rozhranie na generovanie textu je open-source rozhranie založené na Gradio na lokálne načítavanie, spúšťanie a interakciu s veľkými jazykovými modelmi. Podporuje viac formátov modelov než prakticky akékoľvek iné samoobslužné LLM frontend – vrátane GGUF cez llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 a Transformers – čo z neho robí primárny nástroj pre používateľov, ktorí pracujú s rôznorodými súbormi modelov z HuggingFace a potrebujú plnú kontrolu nad parametrami inferencie.

Toto nasadenie používa zostavu optimalizovanú pre CPU, ktorá spúšťa GGUF-kvantizované modely prostredníctvom backendu llama.cpp – praktické na akomkoľvek VPS bez vyhradenej GPU. Umiestnite akýkoľvek súbor modelu GGUF do zväzku modelov a zobrazí sa na karte Modely pripravený na načítanie. Samoobslužné hostovanie udržiava vaše konverzácie, systémové výzvy a akékoľvek dokumenty, ktoré zdieľate s modelom, na vašej vlastnej infraštruktúre.

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Kľúčové vlastnosti Text Generation Web UI

Podpora viacformátových modelov

Načítajte modely GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 a Transformers z rovnakého rozhrania bez prekonfigurovania backendov alebo prebudovania kontajnera.

Chat, inštruovanie a zápisník

Tri odlišné režimy interakcie pokrývajú viackolové konverzácie, štruktúrované úlohy s výzvou a odpoveďou a generovanie voľného textu v jednom nástroji.

Systém postáv a persón

Definujte podrobné karty postáv AI s príbehmi na pozadí, príkladovými dialógmi a avatarmi na formovanie správania modelu naprieč reláciami.

OpenAI-kompatibilné API

Povoľte voliteľné REST API na porte 5000 na pripojenie externých aplikácií pomocou štandardných klientskych knižníc OpenAI bez zmien kódu.

Ekosystém rozšírení

Komunitné rozšírenia pridávajú možnosti ako napríklad dlhodobá pamäť, hlasový vstup/výstup, integrácia Stable Diffusion a vlastné nástroje.

Inferencia na CPU bez GPU

Spúšťa GGUF-kvantizované modely na CPU pomocou llama.cpp – model s 3-7 miliardami parametrov je praktický na štandardnom VPS s 8 GB RAM.

Prečo spustiť Text Generation Web UI na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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