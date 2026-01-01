Nasadiť Fenrus inštaláciou jedným kliknutím.
Osobná domovská stránka a informačný panel pre rýchly prístup k vašim aplikáciám, webom a službám s inteligentnými widgetmi aplikácií a vlastnými vyhľadávačmi.
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S čím sa dá postaviť Fenrus
Fenrus je samoobslužný osobný panel, ktorý nahrádza novú kartu vášho prehliadača plne prispôsobiteľnou domovskou stránkou. Usporiadajte odkazy a aplikácie do skupín, používajte inteligentné widgety aplikácií, ktoré sťahujú živé dáta zo služieb ako Sonarr, Radarr a Jellyfin, a konfigurujte viacero vyhľadávačov pomocou klávesových skratiek. Všetky vaše osobné aplikácie a často navštevované stránky sú dostupné na prvý pohľad z jednej súkromnej stránky.
Pretože Fenrus beží výhradne na vašom vlastnom VPS, žiadne z vašich URL adries aplikácií, vzorcov používania ani nakonfigurovaných služieb nie sú zdieľané s dashboardovými službami tretích strán. Dáta sú uložené v odľahčenom súbore LiteDB, čo znamená, že nie je potrebné spravovať žiadnu externú databázu – nastavenie trvá sekundy a celá konfigurácia je obsiahnutá v jednom zväzku.
Kľúčové vlastnosti Fenrus
Inteligentné widgety aplikácií
Pripojte služby ako Sonarr, Radarr, Jellyfin a iné na zobrazenie živého stavu, počtov a údajov o aktivite priamo na dlaždiciach vášho ovládacieho panela.
Vlastné vyhľadávače
Pridajte akýkoľvek vyhľadávač s URL vzorom a klávesovou skratkou, potom prepínajte medzi Google, DuckDuckGo alebo vašou vlastnou inštanciou Searx jediným stlačením klávesu.
Organizované skupiny aplikácií
Usporiadajte odkazy a aplikácie do pomenovaných skupín, aby ste udržali pracovné aplikácie, mediálne služby, domácu automatizáciu a osobné stránky prehľadne oddelené.
Viacužívateľská podpora
Každý používateľ má nezávislú konfiguráciu ovládacieho panela, takže každý v domácnosti alebo tíme si môže udržiavať vlastné rozloženie a zoznam aplikácií.
Automatické Favicony
Fenrus automaticky načíta ikony favicon pre odkazy, ktoré nemajú nakonfigurovanú vlastnú ikonu, čím udržiava váš ovládací panel vizuálne prehľadný bez manuálnej práce.
Žiadna externá databáza
Všetka konfigurácia je uložená v jednom súbore LiteDB – nie je potrebný žiadny PostgreSQL ani MySQL, čo robí zálohovanie a migrácie jednoduchou kópiou súboru.
Prečo spustiť Fenrus na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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