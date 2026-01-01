Nasaďte Chatpad AI jednoklikovou inštaláciou.
Rozhranie ChatGPT zamerané na ochranu súkromia, ktoré ukladá všetky konverzácie lokálne bez sledovania alebo zhromažďovania údajov.
Vyberte si VPS plán pre Chatpad AI
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Chatpad AI
Chatpad AI je čisté, open-source webové rozhranie pre modely GPT od OpenAI, ktoré uchováva každú konverzáciu a kľúč API uložené v lokálnom úložisku prehliadača namiesto na externých serveroch. Neexistuje žiadne sledovanie, žiadne súbory cookie a žiadne protokolovanie na strane servera – vaše výzvy a odpovede idú priamo z vášho prehliadača do API OpenAI a nikam inam.
Vlastné hostovanie Chatpad AI poskytuje tímom zdieľané, vždy dostupné rozhranie ChatGPT na firemnej infraštruktúre, centralizuje fakturáciu využívania API a poskytuje spoľahlivý prístup nezávislý od dostupnosti spotrebiteľských služieb OpenAI alebo zmien politiky.
Kľúčové vlastnosti Chatpad AI
Lokálne úložisko dát
Všetky konverzácie a API kľúče sú uložené v lokálnom úložisku vášho prehliadača, takže žiadna služba tretej strany nikdy nevidí vaše výzvy alebo odpovede.
Nevyžaduje sa účet
Pridajte svoj kľúč OpenAI API v nastaveniach a začnite okamžite chatovať — žiadna registrácia, žiadne predplatné, žiadne upozornenia na používanie, ktoré by prerušovali váš pracovný postup.
Export konverzácie
Exportujte a importujte konverzácie ako súbory, aby ste si mohli zálohovať dôležité chaty alebo v nich pokračovať po zmene zariadenia.
Čisté sústredené rozhranie
Dizajn bez rušivých prvkov odstraňuje prémiové upselly a obmedzenia funkcií, pričom sa pozornosť sústreďuje výlučne na konverzáciu.
Viacmodelová podpora
Prepínajte medzi GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo a inými modelmi OpenAI z rovnakého rozhrania bez zmeny nástrojov.
Prečo spustiť Chatpad AI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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