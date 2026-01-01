Nasadenie RSSHub jedným kliknutím.
Open-source generátor RSS kanálov, ktorý umožňuje odber z akejkoľvek webovej stránky, od sociálnych médií po GitHub a ďalej.
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S čím sa dá postaviť RSSHub
RSSHub je najväčšia open-source RSS sieť na svete, podporujúca viac ako 5 000 trás pre platformy, ktoré prestali ponúkať natívne RSS kanály — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub a mnoho ďalších. S viac ako 41 000 hviezdičkami na GitHub a príspevkami od viac ako 1 300 vývojárov sa stalo preferovaným riešením pre udržanie otvoreného webu odoberateľným.
Vlastné hostovanie RSSHub znamená, že vaše návyky konzumácie obsahu zostávajú súkromné — všetky požiadavky na kanály pochádzajú z vášho vlastného servera, a nie z verejných inštancií, ktoré môžu zaznamenávať dopyty. Redis cachovanie udržuje často pristupované kanály rýchle a znižuje zaťaženie zdrojových webových stránok.
Kľúčové vlastnosti RSSHub
5 000+ obsahových ciest
Pokrýva stovky platforiem vrátane sociálnych médií, spravodajských webov, GitHubu, e-commerce a špecializovaných publikácií — ak má stránku, RSSHub z nej dokáže vytvoriť kanál.
Kanály sociálnych médií
Generujte RSS kanály z Instagramu, Twitteru, TikToku a YouTube bez vytvárania účtov alebo udeľovania prístupu aplikáciám tretích strán k vašim povereniam.
Redis kešovanie
Vstavaná integrácia Redis poskytuje rýchle odpovede kanála pre často pristupované trasy, pričom znižuje opakované požiadavky na zdrojové webové stránky.
Súkromie na prvom mieste pri prehliadaní
Sledujte akýkoľvek zdroj obsahu prostredníctvom vašej čítačky kanálov bez zdieľania návykov čítania s komerčnými platformami alebo agregačnými službami.
Integrácia automatizácie
Pripojte kanály RSSHub k n8n, Zapieru alebo Home Assistantu, aby ste spustili pracovné postupy vždy, keď sa zverejní nový obsah na akejkoľvek podporovanej platforme.
Prečo spustiť RSSHub na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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