Zľava až do výšky 69 % na RSSHub

Nasadenie RSSHub jedným kliknutím.

Open-source generátor RSS kanálov, ktorý umožňuje odber z akejkoľvek webovej stránky, od sociálnych médií po GitHub a ďalej.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie RSSHub jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť RSSHub

RSSHub je najväčšia open-source RSS sieť na svete, podporujúca viac ako 5 000 trás pre platformy, ktoré prestali ponúkať natívne RSS kanály — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub a mnoho ďalších. S viac ako 41 000 hviezdičkami na GitHub a príspevkami od viac ako 1 300 vývojárov sa stalo preferovaným riešením pre udržanie otvoreného webu odoberateľným.

Vlastné hostovanie RSSHub znamená, že vaše návyky konzumácie obsahu zostávajú súkromné — všetky požiadavky na kanály pochádzajú z vášho vlastného servera, a nie z verejných inštancií, ktoré môžu zaznamenávať dopyty. Redis cachovanie udržuje často pristupované kanály rýchle a znižuje zaťaženie zdrojových webových stránok.

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Kľúčové vlastnosti RSSHub

5 000+ obsahových ciest

Pokrýva stovky platforiem vrátane sociálnych médií, spravodajských webov, GitHubu, e-commerce a špecializovaných publikácií — ak má stránku, RSSHub z nej dokáže vytvoriť kanál.

Kanály sociálnych médií

Generujte RSS kanály z Instagramu, Twitteru, TikToku a YouTube bez vytvárania účtov alebo udeľovania prístupu aplikáciám tretích strán k vašim povereniam.

Redis kešovanie

Vstavaná integrácia Redis poskytuje rýchle odpovede kanála pre často pristupované trasy, pričom znižuje opakované požiadavky na zdrojové webové stránky.

Súkromie na prvom mieste pri prehliadaní

Sledujte akýkoľvek zdroj obsahu prostredníctvom vašej čítačky kanálov bez zdieľania návykov čítania s komerčnými platformami alebo agregačnými službami.

Integrácia automatizácie

Pripojte kanály RSSHub k n8n, Zapieru alebo Home Assistantu, aby ste spustili pracovné postupy vždy, keď sa zverejní nový obsah na akejkoľvek podporovanej platforme.

Prečo spustiť RSSHub na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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