Nasaďte Mitra jednoklikovou inštaláciou.
Nenáročná federovaná sociálna sieť založená na Rust s plnou kompatibilitou s Mastodon API a malými nárokmi na pamäť.
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S čím sa dá postaviť Mitra
Mitra je open-source federovaná mikroblogovacia platforma napísaná v Rust, ktorá sa pripája k širšiemu Fediverse prostredníctvom protokolu ActivityPub. S nárokmi na pamäť pod 50 MB beží pohodlne aj na najmenších VPS plánoch, pričom spolupracuje s Mastodon, Pleroma, Misskey a inými federovanými sieťami. Pretože Mitra implementuje Mastodon API, každý populárny klient Mastodonu funguje bez problémov.
Vlastné hostovanie Mitry na vašom vlastnom VPS udržuje váš sociálny graf, príspevky a údaje o odberateľoch úplne pod vašou kontrolou – žiadne algoritmické kanály, žiadna reklama a žiadna platforma tretej strany, ktorá by rozhodovala o pravidlách. Vy nastavujete registračnú politiku, prístup k moderovaniu a rozsah federácie pre vašu komunitu.
Kľúčové vlastnosti Mitra
Malá pamäťová náročnosť
Beží s menej ako 50 MB RAM, čo z neho robí najľahší dostupný federatívny sociálny server a ideálny pre malé nasadenia VPS.
Mastodon API-kompatibilný
Funguje s prakticky každou existujúcou klientskou aplikáciou Mastodon na webe, počítači, Androide a iOS bez úprav.
Federácia ActivityPub
Pripája sa k tisíckam inštancií fediverza, aby používatelia mohli sledovať účty naprieč Mastodonom, Pleromou, Misskey a inými platformami.
Vstavané predplatné
Natívne platené predplatné obsahu vyrovnané v Monere umožňujú tvorcom speňažiť ich prácu bez platobných procesorov tretích strán.
Migrácia účtu
Používatelia môžu presunúť svoju identitu a sledovateľov na iný server, čím sa zabezpečí, že nebudú viazaní na jednu inštanciu.
Podpora Tor a I2P
Federuje cez Tor a I2P prednastavene pre komunity zamerané na súkromie a inštancie s onion routingom.
Prečo spustiť Mitra na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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