Nasadiť SigNoz inštaláciou jedným kliknutím.
OpenTelemetry-natívne APM, ktoré zjednocuje distribuované trasovania, metriky a logy pod jednou open-source platformou.
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S čím sa dá postaviť SigNoz
SigNoz je full-stack open-source platforma pozorovateľnosti, postavená natívne na OpenTelemetry. Nahrádza viacero izolovaných nástrojov — backend na sledovanie, úložisko metrík a agregátor logov — jedinou aplikáciou, ktorá koreluje všetky tri signály v jednom UI. Inžinieri môžu prejsť z pomalého sledovania priamo na súvisiace logy a metriky infraštruktúry bez prepínania kariet alebo manuálneho spájania dát.
Na rozdiel od dodávateľov SaaS APM, samohosting SigNoz na vašom vlastnom VPS uchováva všetky telemetrické dáta na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, bez cenotvorby za používateľa alebo obmedzení uchovávania dát uložených treťou stranou. Úložiskový engine ClickHouse zrýchľuje dopyty aj pri vysokých objemoch príjmu dát, a natívna podpora OpenTelemetry znamená, že akákoľvek služba inštrumentovaná OTel odosiela dáta bez SDK špecifických pre dodávateľa.
Kľúčové vlastnosti SigNoz
Distribuované trasovanie
Vizualizujte komplexné toky požiadaviek naprieč službami pomocou plameňových grafov, podrobností rozpätí a rozpisov latencie P50/P95/P99.
Monitorovanie metrík
Prijímajte a dopytujte metriky infraštruktúry a aplikácií prostredníctvom OpenTelemetry, so zabudovanými dashboardmi a pravidlami upozornení.
Správa denníkov
Centralizujte protokoly zo všetkých služieb, filtrujte podľa kontextu sledovania a spúšťajte fulltextové vyhľadávania bez samostatného logovacieho systému.
Korelované signály
Prejdite z pomalého trasovania na korelované protokoly a metriky hostiteľa jedným kliknutím – žiadna manuálna korelácia naprieč samostatnými nástrojmi.
Natívne OpenTelemetry
Akákoľvek služba už inštrumentovaná pomocou OTel SDK odosiela dáta do SigNoz okamžite, bez závislosti na dodávateľovi alebo vlastných agentov.
Vstavané upozorňovanie
Definujte prahové a anomálne upozornenia na akúkoľvek metriku alebo signál trasovania a smerujte oznámenia do Slacku, PagerDuty alebo webhookov.
Prečo spustiť SigNoz na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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