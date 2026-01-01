Zľava až do výšky 69 % na SigNoz

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OpenTelemetry-natívne APM, ktoré zjednocuje distribuované trasovania, metriky a logy pod jednou open-source platformou.

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VPS spravované umelou inteligenciou
10,99/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť SigNoz inštaláciou jedným kliknutím.

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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť SigNoz

SigNoz je full-stack open-source platforma pozorovateľnosti, postavená natívne na OpenTelemetry. Nahrádza viacero izolovaných nástrojov — backend na sledovanie, úložisko metrík a agregátor logov — jedinou aplikáciou, ktorá koreluje všetky tri signály v jednom UI. Inžinieri môžu prejsť z pomalého sledovania priamo na súvisiace logy a metriky infraštruktúry bez prepínania kariet alebo manuálneho spájania dát.

Na rozdiel od dodávateľov SaaS APM, samohosting SigNoz na vašom vlastnom VPS uchováva všetky telemetrické dáta na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, bez cenotvorby za používateľa alebo obmedzení uchovávania dát uložených treťou stranou. Úložiskový engine ClickHouse zrýchľuje dopyty aj pri vysokých objemoch príjmu dát, a natívna podpora OpenTelemetry znamená, že akákoľvek služba inštrumentovaná OTel odosiela dáta bez SDK špecifických pre dodávateľa.

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Kľúčové vlastnosti SigNoz

Distribuované trasovanie

Vizualizujte komplexné toky požiadaviek naprieč službami pomocou plameňových grafov, podrobností rozpätí a rozpisov latencie P50/P95/P99.

Monitorovanie metrík

Prijímajte a dopytujte metriky infraštruktúry a aplikácií prostredníctvom OpenTelemetry, so zabudovanými dashboardmi a pravidlami upozornení.

Správa denníkov

Centralizujte protokoly zo všetkých služieb, filtrujte podľa kontextu sledovania a spúšťajte fulltextové vyhľadávania bez samostatného logovacieho systému.

Korelované signály

Prejdite z pomalého trasovania na korelované protokoly a metriky hostiteľa jedným kliknutím – žiadna manuálna korelácia naprieč samostatnými nástrojmi.

Natívne OpenTelemetry

Akákoľvek služba už inštrumentovaná pomocou OTel SDK odosiela dáta do SigNoz okamžite, bez závislosti na dodávateľovi alebo vlastných agentov.

Vstavané upozorňovanie

Definujte prahové a anomálne upozornenia na akúkoľvek metriku alebo signál trasovania a smerujte oznámenia do Slacku, PagerDuty alebo webhookov.

Prečo spustiť SigNoz na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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