Nasaďte ConvertX jedným kliknutím.
Samoobslužná služba na konverziu súborov podporujúca viac ako 1000 formátov pre dokumenty, obrázky, zvuk a video s úplným súkromím.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť ConvertX
ConvertX je online konvertor súborov s vlastným hostovaním, ktorý spracováva viac ako tisíc rôznych formátov súborov — dokumenty, obrázky, zvuk, video a ďalšie — prostredníctvom jednoduchého webového rozhrania. Pretože konverzia prebieha výlučne na vašom vlastnom serveri, citlivé súbory nikdy neopustia vašu infraštruktúru a neexistujú žiadne obmedzenia veľkosti nahrávania, žiadne vodoznaky a žiadne poplatky za konverziu účtované službou tretej strany.
Vlastné hostovanie ConvertX je obzvlášť cenné pre firmy a organizácie s požiadavkami na spracovanie údajov, ktoré bránia nahrávaniu proprietárnych dokumentov do externých cloudových služieb. Automatické čistenie súborov s konfigurovateľnými obdobiami uchovávania udržuje využitie úložiska zvládnuteľné, zatiaľ čo voliteľná autentifikácia používateľov vám umožňuje kontrolovať, kto môže službu používať. Toto nasadenie poskytuje kompletnú konverznú službu s trvalým úložiskom pripraveným zvládnuť akýkoľvek pracovný postup formátov.
Kľúčové vlastnosti ConvertX
Podpora 1000+ formátov
Konvertujte medzi prakticky ľubovoľnou kombináciou formátov dokumentov, obrázkov, zvuku a videa bez inštalácie desktopového softvéru.
Úplné súkromie súborov
Súbory sa spracúvajú výhradne na vašom VPS – nič sa nenahráva na externé služby ani to nevidia tretie strany.
Automatické čistenie
Konfigurovateľné doby uchovávania automaticky vymažú konvertované súbory po nastavenom počte hodín na správu využitia úložiska.
Autentifikácia používateľa
Obmedzte prístup pomocou overenia na základe účtu alebo otvorte konverzie neautentifikovaným používateľom pre nasadenia interného tímu.
Žiadne obmedzenia veľkosti
Konvertujte veľké mediálne súbory a hromadné dávky bez obmedzení nahrávania, ktoré ukladajú online konverzné služby.
Prečo spustiť ConvertX na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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