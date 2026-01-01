Nasadenie Gopeed jedným kliknutím.
Vysokorýchlostný, viacprotokolový správca sťahovania podporujúci HTTP, BitTorrent a magnetové odkazy z akéhokoľvek webového prehliadača.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Gopeed
Gopeed je open-source, vysokorýchlostný správca sťahovania, ktorý urýchľuje prenosy rozdelením každého súboru na viacero súbežných pripojení. Podporuje HTTP, HTTPS, BitTorrent a magnet linky hneď po vybalení, a jeho systém rozšírení vám umožňuje pridať podporu pre ďalšie stránky a protokoly. Postavený na Go engine s čistým webovým rozhraním, Gopeed funguje rovnako kdekoľvek a je spravovaný výhradne z vášho prehliadača.
Samohosting Gopeed na vašom VPS znamená, že sťahovanie prebieha s šírkou pásma dátového centra a dokončuje sa na pozadí, nezávisle od vášho lokálneho zariadenia alebo pripojenia. Dokončené súbory sú uložené na strane servera pre neskoršie načítanie, a vy si zachováte plnú kontrolu nad históriou sťahovania a dátami bez spoliehania sa na rozšírenia prehliadača alebo komerčné služby sťahovania.
Kľúčové vlastnosti Gopeed
Zrýchlenie viacerých pripojení
Rozdelí každé stiahnutie na viacero paralelných pripojení, aby využilo celú dostupnú šírku pásma a dokončilo sa rýchlejšie.
Viacprotokolová podpora
Stiahnite si cez HTTP, HTTPS, BitTorrent a magnetické odkazy z jedného jednotného rozhrania.
Systém rozšírení
Nainštalujte rozšírenia na pridanie podpory pre nové stránky, protokoly a vlastné správanie pri sťahovaní.
Spravovanie cez prehliadač
Zaraďte do frontu, monitorujte a kontrolujte každé stiahnutie z akéhokoľvek zariadenia s webovým prehliadačom – nevyžaduje sa inštalácia klienta.
Rýchlosti sťahovania dátových centier
Sťahovania prebiehajú na vašom VPS pri plnej šírke pásma servera, čím sa uvoľní vaše lokálne zariadenie a internetové pripojenie.
Prečo spustiť Gopeed na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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