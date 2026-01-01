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Komplexné monitorovanie infraštruktúry s automatickým zisťovaním, bezagentovými kontrolami, prehľadovými panelmi a upozorňovaním pre servery, siete a cloudové pracovné zaťaženia.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
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Nasaďte Checkmk inštaláciou jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Checkmk

Checkmk je komplexná platforma na monitorovanie infraštruktúry a aplikácií, ktorá kombinuje pluginy kompatibilné s Nagiosom s moderným webovým používateľským rozhraním, automatickým zisťovaním služieb a vstavanými dashboardmi. Community Edition (predtým Raw Edition) je plne open-source a zahŕňa kompletný monitorovací engine, prijímače agentov, smerovanie notifikácií a funkcie reportovania, používané desiatkami tisíc organizácií na monitorovanie serverov, prepínačov, virtualizačných hostiteľov a cloudových záťaží z jedného miesta.

Samostatné hostovanie Checkmk na vašom VPS udržiava každé poverenie, názov hostiteľa a metriku vo vašej vlastnej infraštruktúre. Automatické zisťovanie skenuje hostiteľov pri prvej registrácii a navrhuje správne kontroly služieb pre nájdený OS a softvér, čo dramaticky znižuje čas nastavenia v porovnaní s manuálnou konfiguráciou každej metriky.

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Kľúčové vlastnosti Checkmk

Automatické zisťovanie služieb

Pridajte hostiteľa a Checkmk zistí jeho OS, služby, súborové systémy, sieťové rozhrania a softvér, pričom automaticky navrhne vhodné monitorovacie kontroly.

Agentové a bezagentové kontroly

Monitorujte servery prostredníctvom odľahčených agentov v systémoch Linux, Windows a Unix, alebo použite SNMP, IPMI, REST API a desiatky integrácií pre prepínače, hypervízory a cloudové služby.

Dashboardy a reporty

Predpripravené zobrazenia pokrývajú prehľad hostiteľov, stav problémov, grafy výkonu a reportovanie SLA, s grafickým editorom pre vlastné prístrojové panely a oznámenia.

Inteligentné upozorňovanie

Smerovanie upozornení s pravidlami eskalácie, tiché hodiny s ohľadom na časové okná, viackanálové doručovanie a prispôsobiteľné šablóny pre každú skupinu hostiteľov a tím.

Distribuované monitorovanie

Škálovanie na viacero lokalít s centrálnou správou, vzdialenými satelitnými servermi a synchronizovanou replikáciou konfigurácie naprieč geografickými oblasťami.

Prečo spustiť Checkmk na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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