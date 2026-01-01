Nasaďte Checkmk inštaláciou jedným kliknutím.
Komplexné monitorovanie infraštruktúry s automatickým zisťovaním, bezagentovými kontrolami, prehľadovými panelmi a upozorňovaním pre servery, siete a cloudové pracovné zaťaženia.
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S čím sa dá postaviť Checkmk
Checkmk je komplexná platforma na monitorovanie infraštruktúry a aplikácií, ktorá kombinuje pluginy kompatibilné s Nagiosom s moderným webovým používateľským rozhraním, automatickým zisťovaním služieb a vstavanými dashboardmi. Community Edition (predtým Raw Edition) je plne open-source a zahŕňa kompletný monitorovací engine, prijímače agentov, smerovanie notifikácií a funkcie reportovania, používané desiatkami tisíc organizácií na monitorovanie serverov, prepínačov, virtualizačných hostiteľov a cloudových záťaží z jedného miesta.
Samostatné hostovanie Checkmk na vašom VPS udržiava každé poverenie, názov hostiteľa a metriku vo vašej vlastnej infraštruktúre. Automatické zisťovanie skenuje hostiteľov pri prvej registrácii a navrhuje správne kontroly služieb pre nájdený OS a softvér, čo dramaticky znižuje čas nastavenia v porovnaní s manuálnou konfiguráciou každej metriky.
Kľúčové vlastnosti Checkmk
Automatické zisťovanie služieb
Pridajte hostiteľa a Checkmk zistí jeho OS, služby, súborové systémy, sieťové rozhrania a softvér, pričom automaticky navrhne vhodné monitorovacie kontroly.
Agentové a bezagentové kontroly
Monitorujte servery prostredníctvom odľahčených agentov v systémoch Linux, Windows a Unix, alebo použite SNMP, IPMI, REST API a desiatky integrácií pre prepínače, hypervízory a cloudové služby.
Dashboardy a reporty
Predpripravené zobrazenia pokrývajú prehľad hostiteľov, stav problémov, grafy výkonu a reportovanie SLA, s grafickým editorom pre vlastné prístrojové panely a oznámenia.
Inteligentné upozorňovanie
Smerovanie upozornení s pravidlami eskalácie, tiché hodiny s ohľadom na časové okná, viackanálové doručovanie a prispôsobiteľné šablóny pre každú skupinu hostiteľov a tím.
Distribuované monitorovanie
Škálovanie na viacero lokalít s centrálnou správou, vzdialenými satelitnými servermi a synchronizovanou replikáciou konfigurácie naprieč geografickými oblasťami.
Prečo spustiť Checkmk na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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