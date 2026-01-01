Nasadiť Prefect inštaláciou jedným kliknutím.
Moderná platforma na orchestráciu pracovných postupov, natívna pre Python, na vytváranie, plánovanie a monitorovanie dátových tokov a automatizačných úloh.
Vyberte si VPS plán pre Prefect
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Prefect
Prefect vám umožňuje premeniť akúkoľvek funkciu Pythonu na naplánovaný, pozorovateľný a automaticky opakovaný pracovný postup len pomocou dekorátora. Na rozdiel od nástrojov na orchestráciu náročných na YAML, Prefect udržiava pracovné postupy ako bežný kód Pythonu — testovateľný, riadený verziami a nasaditeľný ako akýkoľvek iný modul. Zahrnuté UI zobrazuje stav vykonávania v reálnom čase, protokoly a históriu na úrovni úloh pre každé spustenie.
Vlastné hostovanie Prefectu na vašom VPS eliminuje poplatky za cloudové vykonávanie, poskytuje vám neobmedzené spustenia pracovných postupov za fixné náklady na infraštruktúru a udržiava citlivé údaje potrubia — poverenia, výsledky dotazov, protokoly — úplne na vašej vlastnej infraštruktúre bez závislosti na dodávateľovi.
Kľúčové vlastnosti Prefect
Python-natívne pracovné postupy
Ozdobte akúkoľvek funkciu Pythonu pomocou
@flow alebo
@task, aby ste získali plánovanie, opakovanie, ukladanie do vyrovnávacej pamäte a pozorovateľnosť — bez nutnosti učiť sa proprietárny DSL.
Automatické opakované pokusy
Nakonfigurujte exponenciálne oneskorenie a vlastnú logiku opakovania pre každú úlohu, aby sa prechodné zlyhania v rozhraniach API, databázach alebo sieťových volaniach obnovili bez manuálneho zásahu.
Monitorovanie v reálnom čase
Vstavané UI zobrazuje stav úloh v reálnom čase, protokoly vykonávania a históriu spustení, aby ste vždy vedeli, čo beží, čo zlyhalo a prečo.
Flexibilné plánovanie
Výrazy Cron, intervalové spúšťače a nasadenia riadené udalosťami vám umožňujú spúšťať pipeline podľa akéhokoľvek plánu alebo v reakcii na externé udalosti.
Pracovné fondy a Pracovníci
Rozložte vykonávanie toku naprieč viacerými pracovnými procesmi alebo strojmi, škálovaním výpočtovej kapacity nezávisle od orchestračného servera.
Prečo spustiť Prefect na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.