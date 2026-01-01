Nasadenie Eclipse Hawkbit inštaláciou jedným kliknutím.
Správa aktualizácií open-source IoT na zavádzanie firmvéru a softvéru do flotíl pripojených koncových zariadení.
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S čím sa dá postaviť Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit je doménovo nezávislý back-endový framework na zavádzanie softvérových aktualizácií do obmedzených okrajových zariadení, brán a ovládačov pripojených k sieťam založeným na IP. Postavený na Java a Spring, poskytuje infraštruktúru na strane servera, ktorú operátori flotily potrebujú na plánovanie, cielenie a monitorovanie bezdrôtových aktualizácií v priemyselnom rozsahu.
Vlastné hostovanie Hawkbitu na vašom vlastnom VPS udržiava inventáre zariadení, binárne súbory artefaktov a telemetriu zavádzania pod vašou kontrolou, bez poplatkov za zariadenie alebo závislosti na dodávateľovi. Sprístupňuje API pre priamu integráciu zariadení a API pre správu na orchestráciu kampaní z vašich vlastných nástrojov.
Kľúčové vlastnosti Eclipse Hawkbit
Cielené nasadenia
Definujte skupiny zavádzania podľa atribútov zariadení a aktualizácie priebehu v riadených vlnách s prahovými hodnotami úspešnosti a spúšťačmi automatického vrátenia späť.
Úložisko artefaktov
Nahrávajte, verzujte a poskytujte obrazy firmvéru, balíky operačného systému a balíky aplikácií z vstavaného úložiska artefaktov s overením kontrolného súčtu.
API priameho zariadenia
Zariadenia sa dotazujú na rozhranie DDI REST na získanie priradených aktualizácií, hlásenie pokroku a potvrdenie výsledkov inštalácie bez vlastného transportného kódu.
Multi-tenant pripravené
Izolujte flotily zariadení, používateľov a softvérové úložiská pre každého nájomcu – užitočné na správu nasadení zákazníkov alebo oddelenie produktových radov.
Spravovanie REST API
Riadiť zavádzanie, ciele, distribučné sady a softvérové moduly programovo na integráciu s CI/CD pipeline a existujúcimi prevádzkovými nástrojmi.
Zbernica udalostí RabbitMQ
Prenášajte zmeny stavu zariadenia a udalosti nasadenia do RabbitMQ, aby následné systémy mohli reagovať v reálnom čase bez neustáleho dopytovania databázy.
Prečo spustiť Eclipse Hawkbit na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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