Nasaďte MeTube inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužné webové rozhranie na sťahovanie videí z YouTube a z viac ako 1 000 ďalších stránok cez yt-dlp.
Vyberte si VPS plán pre MeTube
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť MeTube
MeTube je frontend pre yt-dlp založený na prehliadači, ktorý vám umožňuje sťahovať videá z YouTube a z viac ako 1 000 ďalších platforiem z akéhokoľvek zariadenia bez inštalácie softvéru. Podporuje výber kvality až do 4K, extrakciu iba zvuku do MP3, sťahovanie zoznamov skladieb a kanálov a frontu sťahovania v reálnom čase so sledovaním priebehu — to všetko z čistého, mobilného rozhrania.
Vlastné hostovanie MeTube na vašom VPS znamená, že sťahovanie prebieha rýchlosťou dátového centra, súbory sú uložené na strane servera pre neskoršie načítanie a služba funguje aj pri zmenách platforiem — nezávisle od rozšírení prehliadača, ktoré sa pokazia, alebo komerčných nástrojov na sťahovanie, ktoré ukladajú obmedzenia kvality a vyžadujú účty.
Kľúčové vlastnosti MeTube
1 000+ podporovaných stránok
Stiahnite si z YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud a z viac ako tisíc ďalších video a audio platforiem.
Kvalita až 4K
Vyberte presné rozlíšenie a formát, ktoré potrebujete, vrátane extrakcie iba zvuku do MP3 alebo iných formátov.
Stiahnuté playlisty
Zaraďte celý zoznam skladieb alebo kanál na dávkové sťahovanie a nechajte server spracovať ho na pozadí.
Prístup cez prehliadač
Nie je potrebný žiadny klientsky softvér — spravujte sťahovanie z akéhokoľvek telefónu, tabletu alebo počítača pomocou webového prehliadača.
Rýchlosti sťahovania dátového centra
Sťahovanie beží na vašom VPS pri plnej šírke pásma servera, čím sa uvoľní vaše lokálne zariadenie a internetové pripojenie.
Prečo spustiť MeTube na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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