Nasaďte iTop inštaláciou na jedno kliknutie.
Otvorená ITSM platforma a CMDB na správu IT služieb, infraštruktúry a pracovných postupov podpory.
Vyberte si VPS plán pre iTop
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť iTop
iTop (portál pre IT operácie) je plne open-source, webová platforma na správu IT služieb vybudovaná na základe osvedčených postupov ITIL. Kombinuje výkonnú databázu správy konfigurácií s modulmi pre helpdesk, incidenty, problémy, zmeny a správu služieb — všetko v jednej samoobslužnej aplikácii.
Na rozdiel od nástrojov SaaS ITSM, ktoré účtujú poplatky za agenta, samohosting iTop na vašom vlastnom VPS poskytuje vášmu IT tímu plnú kontrolu nad vašimi dátami, prispôsobením a integráciami. iTop môžete rozšíriť prostredníctvom doplnkov z iTop Hubu a prispôsobiť ho vašim špecifickým prevádzkovým pracovným postupom.
Kľúčové vlastnosti iTop
Integrovaná CMDB
Sledujte všetky IT aktíva a ich vzťahy v plne prispôsobiteľnej databáze s grafickou analýzou dopadu.
Incident a helpdesk
Spravujte tikety podpory so sledovaním SLA, upozorneniami pre používateľov a kompletnou auditnou stopou každej vykonanej akcie.
Riadenie zmien
Plánujte a schvaľujte zmeny so štruktúrovanými pracovnými postupmi, ktoré udržia vaše IT prostredie stabilné a sledovateľné.
Katalóg služieb
Definujte a spravujte ponuky služieb, zmluvy a ciele SLA v rámci celej vašej IT organizácie.
Rozšíriteľné prostredníctvom doplnkov
Rozšírte iTop pomocou komunitných a komerčných rozšírení z iTop Hubu bez úpravy základného kódu.
Prečo spustiť iTop na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.