Nasaďte Plik inštaláciou na jedno kliknutie.
Škálovateľná platforma na zdieľanie dočasných súborov s vlastným hostingom – ako WeTransfer, ale pod vašou plnou kontrolou.
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S čím sa dá postaviť Plik
„Plik“ je open-source platforma na dočasné zdieľanie súborov, ktorá vám umožňuje nahrávať súbory a zdieľať bezpečné, vypršajúce odkazy s kýmkoľvek – bez spoliehania sa na cloudové služby tretích strán. Navrhnutá s ohľadom na súkromie a flexibilitu, podporuje nahrávanie chránené heslom, jednorazové odkazy na stiahnutie, ktoré zmiznú po prvom prístupe, a end-to-end šifrovanie pomocou protokolu „age“.
Vlastné hostovanie „Pliku“ na vašom VPS znamená, že vaše súbory zostanú na infraštruktúre, ktorú ovládate, s konfigurovateľnými dobami uchovávania a limitmi veľkosti súborov. Moderné webové rozhranie „Vue 3“ uľahčuje správu nahrávaní, zatiaľ čo vstavaný klient CLI umožňuje skriptované prenosy súborov z akejkoľvek platformy.
Kľúčové vlastnosti Plik
Vypršajúce odkazy na súbory
Nastavte vlastnú dobu platnosti pri každom nahratí, aby zdieľané súbory automaticky vypršali a boli odstránené, čím udržíte vaše úložisko čisté.
Jednorazové stiahnutia
Vytvorte jednorazové odkazy, ktoré sa samy zničia po prvom stiahnutí, čím sa zabezpečí, že súbory sa dostanú len k zamýšľanému príjemcovi.
Heslom chránené nahrávky
Chráňte jednotlivé nahrané súbory heslom, aby len príjemcovia so správnymi povereniami mali prístup k zdieľaným súborom.
End-to-end šifrovanie
Šifrujte súbory na strane klienta pomocou protokolu age pred nahraním, aby ani operátor servera nemohol prečítať obsah.
Viaceré úložiskové backendy
Ukladajte súbory lokálne alebo sa pripojte k S3, Google Cloud Storage alebo OpenStack Swift na škálovanie kapacity bez obmedzení.
Podpora klienta CLI
Nahrávajte a spravujte súbory priamo z terminálu pomocou multiplatformového klienta Go CLI, čo umožňuje skriptované a automatizované prenosy.
Prečo spustiť Plik na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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