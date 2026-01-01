Zľava až do výšky 69 % na Reitti

Nasaďte Reitti jedným kliknutím.

Samohostiteľská platforma na sledovanie polohy a časovej osi, ktorá uchováva vašu históriu pohybu súkromnú ako alternatíva k Google Časovej osi.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte Reitti jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Reitti

Reitti je samoobslužná aplikácia na sledovanie polohy a časovú os, ktorá vám poskytuje súkromnú alternatívu k službe Google Časová os. Importujte svoju existujúcu históriu z exportov služby Google Mapy Časová os, súborov GPX a GeoJSON, alebo posielajte živé polohy z telefónnych aplikácií, ako sú OwnTracks a GPSLogger, aby ste vytvorili nepretržitý záznam o tom, kde ste boli.

Reitti automaticky detekuje významné miesta a cesty, potom ich vizualizuje na interaktívnej mape s dennými časovými osami a štatistikami pohybu. Pretože všetko beží na vašom vlastnom serveri, vaša podrobná história polohy nikdy neopustí vašu infraštruktúru a nikdy sa nebude ťažiť na reklamné účely. Táto šablóna obsahuje databázu PostGIS pre geopriestorové dotazy, vyrovnávaciu pamäť Redis a pribalenú vyrovnávaciu pamäť dlaždíc mapy, takže celý systém funguje spoločne hneď po vybalení.

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Kľúčové vlastnosti Reitti

Viaczdrojový import

Importujte históriu z exportov Časovej osi Máp Google, súborov GPX a GeoJSON, alebo streamujte živé údaje z OwnTracks a GPSLogger.

Automatická detekcia miesta

Reitti analyzuje vaše nespracované body na zistenie významných miest a navštívených lokalít bez manuálneho označovania.

Poznatky z ciest a cestovania

Pohyby sú zoskupené do ciest s vzdialenosťami, dĺžkami trvania a spôsobmi dopravy, takže vaša časová os vyzerá ako denník.

Interaktívna časová os mapy

Prehliadajte si ktorýkoľvek deň na interaktívnej mape s trasami, zastávkami a chronologickou časovou osou vašej aktivity.

Samostatne hostované súkromie

Všetky údaje o polohe zostávajú vo vašej vlastnej databáze PostGIS, nikdy nezdieľané so spoločnosťou Google ani použité na reklamu.

Prečo spustiť Reitti na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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