Nasaďte Reitti jedným kliknutím.
Samohostiteľská platforma na sledovanie polohy a časovej osi, ktorá uchováva vašu históriu pohybu súkromnú ako alternatíva k Google Časovej osi.
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S čím sa dá postaviť Reitti
Reitti je samoobslužná aplikácia na sledovanie polohy a časovú os, ktorá vám poskytuje súkromnú alternatívu k službe Google Časová os. Importujte svoju existujúcu históriu z exportov služby Google Mapy Časová os, súborov GPX a GeoJSON, alebo posielajte živé polohy z telefónnych aplikácií, ako sú OwnTracks a GPSLogger, aby ste vytvorili nepretržitý záznam o tom, kde ste boli.
Reitti automaticky detekuje významné miesta a cesty, potom ich vizualizuje na interaktívnej mape s dennými časovými osami a štatistikami pohybu. Pretože všetko beží na vašom vlastnom serveri, vaša podrobná história polohy nikdy neopustí vašu infraštruktúru a nikdy sa nebude ťažiť na reklamné účely. Táto šablóna obsahuje databázu PostGIS pre geopriestorové dotazy, vyrovnávaciu pamäť Redis a pribalenú vyrovnávaciu pamäť dlaždíc mapy, takže celý systém funguje spoločne hneď po vybalení.
Kľúčové vlastnosti Reitti
Viaczdrojový import
Importujte históriu z exportov Časovej osi Máp Google, súborov GPX a GeoJSON, alebo streamujte živé údaje z OwnTracks a GPSLogger.
Automatická detekcia miesta
Reitti analyzuje vaše nespracované body na zistenie významných miest a navštívených lokalít bez manuálneho označovania.
Poznatky z ciest a cestovania
Pohyby sú zoskupené do ciest s vzdialenosťami, dĺžkami trvania a spôsobmi dopravy, takže vaša časová os vyzerá ako denník.
Interaktívna časová os mapy
Prehliadajte si ktorýkoľvek deň na interaktívnej mape s trasami, zastávkami a chronologickou časovou osou vašej aktivity.
Samostatne hostované súkromie
Všetky údaje o polohe zostávajú vo vašej vlastnej databáze PostGIS, nikdy nezdieľané so spoločnosťou Google ani použité na reklamu.
Prečo spustiť Reitti na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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