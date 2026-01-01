Nasadiť Xibo CMS inštaláciou na jedno kliknutie.
CMS pre digitálne značenie s otvoreným zdrojovým kódom na plánovanie rozložení a médií naprieč sieťami displejov z jedného centrálneho servera.
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S čím sa dá postaviť Xibo CMS
Xibo CMS je vyspelá, plne open-source platforma pre digitálne značenie, používaná na navrhovanie rozložení, organizovanie mediálnych knižníc a plánovanie obsahu naprieč flotilami displejov — od jednej obrazovky vo vstupnej hale až po tisíce koncových bodov po celej krajine. CMS spravuje používateľov, povolenia, kampane, časové rozdelenie dňa a hlásenie o prehratí, zatiaľ čo ľahké prehrávače Xibo bežiace na systémoch Android, webOS, Tizen, Linux alebo Windows vykresľujú obsah na obrazovke.
Vlastné hostovanie Xibo CMS na vašom VPS udržuje plány, analýzy publika a mediálne aktíva pod vašou kontrolou bez poplatkov SaaS za každý displej. Táto šablóna dodáva CMS s MySQL, prenosom správ XMR pre ovládanie prehrávača v reálnom čase, Memcached pre ukladanie do vyrovnávacej pamäte a QuickChart pre vložené grafy — všetko prepojené a sprístupnené prostredníctvom predinštalovaného reverzného proxy servera Traefik s automatickým HTTPS.
Kľúčové vlastnosti Xibo CMS
Návrhár rozloženia
Vytvorte viaczónové rozloženia kombinujúce obrázky, video, webové stránky, RSS, posuvné texty a widgety pomocou vizuálneho editora typu potiahni a pusť v prehliadači.
Plánovanie a denné časovanie
Naplánujte kampane podľa rozsahu dátumov, času dňa, dňa v týždni, opakovania alebo priority – vrátane geograficky cieleného a udalosťami spúšťaného prehrávania.
Správa skupín zobrazenia
Organizujte stovky alebo tisíce obrazoviek do skupín a značiek, potom posielajte rôzne plány do každého segmentu z jednej centrálnej konzoly.
Ovládanie hráča v reálnom čase
Zahrnuté prenosové relé správ XMR odosiela zmeny rozloženia, žiadosti o snímky obrazovky a príkazy pripojeným prehrávačom hneď, ako publikujete.
Výkazníctvo potvrdenia o prehratí
Zaznamenávanie štatistík prehrávania pre jednotlivé obrazovky na účely dodržiavania súladu a zosúladenia reklám, s možnosťou exportu prehľadov ako CSV alebo ich zobrazenia ako grafov.
Multiplatformoví hráči
Spárujte CMS s bezplatnými alebo licencovanými Xibo prehrávačmi na systémoch Android, webOS, Tizen, Linux a Windows na ovládanie prakticky akéhokoľvek hardvéru pre digitálne značenie.
Prečo spustiť Xibo CMS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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