Nasadiť Marimo jedným kliknutím.
Reaktívny Python notebook s automatickým opätovným spúšťaním buniek, podporou SQL a súborovým formátom čisto v Pythone, ktorý je priateľský k gitu.
Vyberte si VPS plán pre Marimo
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Marimo
Marimo je notebook Python novej generácie, ktorý eliminuje problémy so skrytým stavom tradičných notebookov Jupyter. Automaticky sleduje závislosti medzi bunkami a reaktívne opätovne vykonáva následné bunky, keď sa zmenia hodnoty, takže váš notebook vždy odráža aktuálny stav dát. Notebooky sú uložené ako obyčajné súbory .py — plne kontrolovateľné verziou, preskúmateľné v pull requests a spustiteľné ako štandardné skripty Pythonu alebo nasadené ako samostatné webové aplikácie.
Vlastné hostovanie Marimo na vašom VPS poskytuje vášmu tímu trvalé, vždy dostupné prostredie notebooku prístupné z akéhokoľvek prehliadača, s predinštalovanou podporou SQL pre dopytovanie databáz na rovnakom serveri a autentifikáciou založenou na tokenoch na udržanie súkromia analýzy.
Kľúčové vlastnosti Marimo
Reaktívne vykonávanie
Bunky sa automaticky znova spustia, keď sa zmenia ich závislosti, čím sa eliminujú chyby zastaraného stavu, ktoré robia tradičné zápisníky nespoľahlivými.
Git-priateľský formát
Notebooky sú uložené ako čisté súbory Python, vďaka čomu sú porovnateľné, kontrolovateľné v PR a spustiteľné z príkazového riadka.
Vstavaná podpora SQL
Dotazujte databázy a dátové rámce pomocou SQL priamo v notebookoch bez ďalších knižníc alebo konfigurácie.
Interaktívne prvky používateľského rozhrania
Pridajte posuvníky, rozbaľovacie zoznamy, tabuľky a ďalšie interaktívne widgety, aby ste premenili analytické poznámkové bloky na zdieľateľné webové aplikácie.
Moderný editor
Automatické dopĺňanie, formátovanie, zvýrazňovanie chýb a prehliadač dátových rámcov urýchľujú písanie a ladenie Pythonu.
Prečo spustiť Marimo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.