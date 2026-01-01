Nasaďte Sure jedným kliknutím.
Samo-hostená aplikácia pre osobné financie na sledovanie čistej hodnoty, účtov, transakcií a investícií s úplným vlastníctvom údajov.
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S čím sa dá postaviť Sure
Sure je komunitne udržiavaná open-source aplikácia na správu osobných financií a majetku, navrhnutá pre ľudí, ktorí chcú mať úplnú kontrolu nad svojimi finančnými údajmi. Sleduje účty v bankovníctve, investíciách a pôžičkách, zaznamenáva a kategorizuje transakcie, monitoruje čistú hodnotu majetku v priebehu času a podporuje viacužívateľské domácnosti — všetko uložené v databáze PostgreSQL na vašej vlastnej infraštruktúre.
Na rozdiel od hostovaných finančných nástrojov beží Sure výhradne na vašom serveri bez predplatného SaaS, bez zdieľania údajov s tretími stranami a bez rizika prerušenia služby. Voliteľná integrácia OpenAI pridáva kategorizáciu transakcií poháňanú AI a finančné dotazy v prirodzenom jazyku. Pracovník Sidekiq na pozadí spracováva plánované importy a notifikácie, zatiaľ čo hlavná aplikácia slúži ako interaktívny panel.
Kľúčové vlastnosti Sure
Prehľad čistej hodnoty
Zoskupte všetky zostatky na účtoch do jedného prehľadu čistého majetku, ktorý sa aktualizuje pri zaznamenávaní transakcií, poskytujúc jasný obraz o celkovom finančnom zdraví.
Spravovanie účtu
Sledujte bežné, sporiace, kreditné karty, úverové a investičné účty z jedného rozhrania s kompletnou históriou transakcií pre každý z nich.
Kategorizácia transakcií
Importujte, organizujte a kategorizujte transakcie pomocou automatizácie založenej na pravidlách a manuálnych prepísaní na vytvorenie presných správ o výdavkoch.
Sledovanie investičného portfólia
Monitorujte držbu akcií a výkonnosť portfólia s aktuálnymi cenovými údajmi získanými z Yahoo Finance alebo Twelve Data podľa konfigurovateľného plánu.
AI finančný asistent
Voliteľná integrácia OpenAI umožňuje dotazy v prirodzenom jazyku o vzorcoch výdavkov a automatizovanú kategorizáciu importovaných transakcií.
Viacužívateľské domácnosti
Pozvite členov domácnosti s ich vlastnými účtami a zároveň zdieľajte rozpočty a finančné ciele v rámci tej istej samostatne hostenej inštancie.
Prečo spustiť Sure na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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