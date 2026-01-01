Zľava až do výšky 69 % na Convoy

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Cloud-natívna open-source brána webhookov na prijímanie, uchovávanie, ladenie a spoľahlivé doručovanie miliónov udalostí webhookov.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte Convoy inštaláciu jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Convoy

Convoy je open-source cloudová brána webhookov, vytvorená na bezpečné prijímanie, uchovávanie, ladenie, doručovanie a správu miliónov udalostí webhookov vo veľkom rozsahu. Navrhnutá pre inžinierske tímy, ktoré posielajú udalosti zákazníkom alebo prijímajú udalosti od tretích strán, rieši prevádzkové problémy s budovaním spoľahlivej infraštruktúry webhookov — automatické opakovanie, overovanie podpisov, spracovanie nedoručených správ a kompletný administrátorský panel na kontrolu každého doručenia.

Vlastné hostovanie Convoy uchováva dátové časti udalostí, koncové body zákazníkov a protokoly doručenia vo vašom VPS, bez cenotvorby za udalosť a bez viditeľnosti vášho prenosu dát pre tretie strany. PostgreSQL a Redis sú dodávané predkonfigurované, takže brána je pripravená na produkčné zaťaženie webhookov už od prvého nasadenia.

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Kľúčové vlastnosti Convoy

Spoľahlivé doručenie

Automatické exponenciálne a lineárne stratégie opakovania zabraňujú prechodným zlyhaniam na koncových bodoch zákazníka v strate udalostí webhooku.

Overenie podpisu

Podpisujte odchádzajúce požiadavky pomocou HMAC a overujte prichádzajúce webhooky, aby odosielateľ aj príjemca mohli dôverovať každej udalosti.

Administrátorský panel

Kontrolujte, filtrujte a prehrávajte každé doručenie webhooku z vstavaného používateľského rozhrania bez písania vlastných ladiacich nástrojov.

Dvojsmerná brána

Funguje ako odchádzajúci vysielateľ pre zákazníkov a zároveň ako prichádzajúca brána na bezpečné prijímanie webových háčikov tretích strán.

Škálovateľní pracovníci

Samostatné webové a agentné procesy vám umožňujú nezávisle škálovať priepustnosť príjmu a doručovania s rastúcim objemom udalostí.

Samostatne hostované dáta

Obsah webhookov, tajomstvá koncových bodov a história doručenia zostávajú na vašej infraštruktúre bez poplatkov SaaS za udalosť.

Prečo spustiť Convoy na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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