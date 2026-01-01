Nasaďte Convoy inštaláciu jedným kliknutím.
Cloud-natívna open-source brána webhookov na prijímanie, uchovávanie, ladenie a spoľahlivé doručovanie miliónov udalostí webhookov.
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S čím sa dá postaviť Convoy
Convoy je open-source cloudová brána webhookov, vytvorená na bezpečné prijímanie, uchovávanie, ladenie, doručovanie a správu miliónov udalostí webhookov vo veľkom rozsahu. Navrhnutá pre inžinierske tímy, ktoré posielajú udalosti zákazníkom alebo prijímajú udalosti od tretích strán, rieši prevádzkové problémy s budovaním spoľahlivej infraštruktúry webhookov — automatické opakovanie, overovanie podpisov, spracovanie nedoručených správ a kompletný administrátorský panel na kontrolu každého doručenia.
Vlastné hostovanie Convoy uchováva dátové časti udalostí, koncové body zákazníkov a protokoly doručenia vo vašom VPS, bez cenotvorby za udalosť a bez viditeľnosti vášho prenosu dát pre tretie strany. PostgreSQL a Redis sú dodávané predkonfigurované, takže brána je pripravená na produkčné zaťaženie webhookov už od prvého nasadenia.
Kľúčové vlastnosti Convoy
Spoľahlivé doručenie
Automatické exponenciálne a lineárne stratégie opakovania zabraňujú prechodným zlyhaniam na koncových bodoch zákazníka v strate udalostí webhooku.
Overenie podpisu
Podpisujte odchádzajúce požiadavky pomocou HMAC a overujte prichádzajúce webhooky, aby odosielateľ aj príjemca mohli dôverovať každej udalosti.
Administrátorský panel
Kontrolujte, filtrujte a prehrávajte každé doručenie webhooku z vstavaného používateľského rozhrania bez písania vlastných ladiacich nástrojov.
Dvojsmerná brána
Funguje ako odchádzajúci vysielateľ pre zákazníkov a zároveň ako prichádzajúca brána na bezpečné prijímanie webových háčikov tretích strán.
Škálovateľní pracovníci
Samostatné webové a agentné procesy vám umožňujú nezávisle škálovať priepustnosť príjmu a doručovania s rastúcim objemom udalostí.
Samostatne hostované dáta
Obsah webhookov, tajomstvá koncových bodov a história doručenia zostávajú na vašej infraštruktúre bez poplatkov SaaS za udalosť.
Prečo spustiť Convoy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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