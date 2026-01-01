Zľava až do výšky 69 % na Zen

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Minimalistická samo-hostovaná aplikácia na poznámky s podporou Markdown, fulltextovým vyhľadávaním BM25 a offline prístupom PWA.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte Zen inštaláciu jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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KVM 2
21,99
7,99/mes.
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vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Zen

Zen je minimalistická, samoobslužná aplikácia na písanie poznámok, vytvorená ako jeden ľahký binárny súbor Go, ktorý používa len približne 20 MB pamäte. Poznámky sú uložené ako markdown v SQLite s fulltextovým vyhľadávaním BM25, organizáciou založenou na značkách, zvýrazňovaním syntaxe blokov kódu a klávesovými skratkami pre rýchlu navigáciu.

Samoobslužné hostovanie Zen na VPS udržiava všetky poznámky súkromné na vašej vlastnej infraštruktúre bez poplatkov za cloudovú synchronizáciu alebo prístupu tretích strán. Podpora offline PWA znamená, že poznámky sú prístupné aj bez internetového pripojenia, a minimálna náročnosť na zdroje umožňuje Zen pohodlne bežať popri iných službách na malom VPS.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Zen

Markdown poznámky

Píšte poznámky v štandardnom Markdown s podporou blokov kódu, skratkami na formátovanie a čistým režimom ukážky.

BM25 plnotextové vyhľadávanie

Nájdite poznámky okamžite pomocou fulltextového vyhľadávania s hodnotením BM25, ktoré vracia najrelevantnejšie výsledky ako prvé.

Usporiadanie štítkov

Organizujte poznámky pomocou značiek pre flexibilnú kategorizáciu bez rigidných hierarchií priečinkov.

Offline PWA

Nainštalujte si Zen ako progresívnu webovú aplikáciu pre offline prístup k vašim poznámkam bez internetového pripojenia.

Minimálne využitie zdrojov

Vytvorený ako jeden binárny súbor Go, používajúci približne 20 MB RAM, Zen beží efektívne aj na najmenšom VPS popri iných službách.

Prečo spustiť Zen na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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