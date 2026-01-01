Nasaďte Zen inštaláciu jedným kliknutím.
Minimalistická samo-hostovaná aplikácia na poznámky s podporou Markdown, fulltextovým vyhľadávaním BM25 a offline prístupom PWA.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Zen
Zen je minimalistická, samoobslužná aplikácia na písanie poznámok, vytvorená ako jeden ľahký binárny súbor Go, ktorý používa len približne 20 MB pamäte. Poznámky sú uložené ako markdown v SQLite s fulltextovým vyhľadávaním BM25, organizáciou založenou na značkách, zvýrazňovaním syntaxe blokov kódu a klávesovými skratkami pre rýchlu navigáciu.
Samoobslužné hostovanie Zen na VPS udržiava všetky poznámky súkromné na vašej vlastnej infraštruktúre bez poplatkov za cloudovú synchronizáciu alebo prístupu tretích strán. Podpora offline PWA znamená, že poznámky sú prístupné aj bez internetového pripojenia, a minimálna náročnosť na zdroje umožňuje Zen pohodlne bežať popri iných službách na malom VPS.
Kľúčové vlastnosti Zen
Markdown poznámky
Píšte poznámky v štandardnom Markdown s podporou blokov kódu, skratkami na formátovanie a čistým režimom ukážky.
BM25 plnotextové vyhľadávanie
Nájdite poznámky okamžite pomocou fulltextového vyhľadávania s hodnotením BM25, ktoré vracia najrelevantnejšie výsledky ako prvé.
Usporiadanie štítkov
Organizujte poznámky pomocou značiek pre flexibilnú kategorizáciu bez rigidných hierarchií priečinkov.
Offline PWA
Nainštalujte si Zen ako progresívnu webovú aplikáciu pre offline prístup k vašim poznámkam bez internetového pripojenia.
Minimálne využitie zdrojov
Vytvorený ako jeden binárny súbor Go, používajúci približne 20 MB RAM, Zen beží efektívne aj na najmenšom VPS popri iných službách.
Prečo spustiť Zen na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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