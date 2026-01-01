Nasadiť NextChat inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužné AI chatové rozhranie podporujúce OpenAI, Claude, Gemini a 20+ poskytovateľov prostredníctvom jedného prepracovaného rozhrania.
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S čím sa dá postaviť NextChat
NextChat (predtým ChatGPT-Next-Web) je open-source chatovacie rozhranie s viac ako 88 000 hviezdičkami na GitHub — najrozšírenejší dostupný samoobslužný AI chat klient s najväčším počtom hviezdičiek. Pripája sa k OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek a desiatkam ďalších poskytovateľov, čo vám umožňuje chatovať s akýmkoľvek LLM prostredníctvom jedného konzistentného používateľského rozhrania bez prepínania medzi dashboardmi alebo platenia za službu obalenia od tretej strany.
Samoobslužné hostovanie NextChatu udržiava vaše API kľúče a históriu konverzácií súkromné. Prístup môže byť uzamknutý heslom a všetky chatové dáta sú uložené v prehliadači používateľa — nie je potrebné spravovať žiadnu databázu a nedochádza k uchovávaniu dát na strane servera.
Kľúčové vlastnosti NextChat
Podpora viacerých poskytovateľov
Pripojte sa k OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI a 20+ ďalším poskytovateľom z jedného UI bez prepínania nástrojov.
Vstavaná knižnica výziev
Stovky predpripravených systémových výziev na písanie, kódovanie, analýzu a preklad — alebo si vytvorte a uložte vlastné šablóny.
Ochrana prístupovým kódom
Obmedzte, kto môže používať vašu inštanciu pomocou hesla, čím zabránite neoprávnenému použitiu vašich API kľúčov pri verejnom nasadení.
Nevyžaduje sa databáza
Všetky konverzácie sú uložené v prehliadači používateľa – server zostáva bezstavový, čo minimalizuje nasadenie a údržbu.
Markdown a vykresľovanie kódu
Odpovede sa vykresľujú s plnou podporou markdownu vrátane blokov kódu so zvýraznenou syntaxou, tabuliek, matematiky v LaTeXu a vloženého HTML.
Podpora zásuvného modulu MCP
Povoľte Protokol kontextu modelu (MCP) na rozšírenie asistenta o externé nástroje, prístup k súborom a vlastné integrácie.
Prečo spustiť NextChat na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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