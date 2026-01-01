Nasadiť AstrBot jednoklikovou inštaláciou.
Open-source multiplatformový framework AI chatbota spájajúci veľké jazykové modely s vašimi obľúbenými aplikáciami na zasielanie správ.
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S čím sa dá postaviť AstrBot
AstrBot je výkonná open-source chatbot platforma, ktorá prepojuje rozsiahle jazykové modely a populárne aplikácie na zasielanie správ vrátane Telegramu, Discordu, Slacku, WeChatu, QQ, DingTalku, Feishu a LINE. S viac ako 25 000 hviezdičkami na GitHub poskytuje jednotný rámec pre budovanie konverzačných AI skúseností s multimodálnou podporou, vedomostnými bázami, agentným sandboxom pre bezpečné vykonávanie kódu a integráciou MCP (Model Context Protocol).
Samohosting AstrBotu na vašom vlastnom VPS udržiava vaše API kľúče, históriu konverzácií a údaje vedomostnej bázy úplne súkromné. S viac ako 1 000 komunitnými pluginmi inštalovateľnými z vstavaného trhoviska a webovým UI pre konfiguráciu získate infraštruktúru AI chatbota podnikovej úrovne bez závislosti od hostovaných služieb tretích strán.
Kľúčové vlastnosti AstrBot
Multiplatformové správy
Pripojte jedno nasadenie AstrBot k Telegramu, Discordu, Slacku, WeChatu, QQ, DingTalku, Feishu, LINE a ďalším súčasne.
Trhovisko doplnkov
Nainštalujte si z viac ako 1 000 komunitných pluginov jedným kliknutím na rozšírenie možností – moderovacie nástroje, plánovače, integrácie a ďalšie.
Agentové pieskovisko
Bezpečne spúšťajte kód v izolovanom prostredí sandbox počas konverzácií, čo umožňuje výkonné agentné pracovné postupy bez vystavenia hostiteľského systému.
Podpora znalostnej databázy
Pripojte vlastné znalostné bázy k vašim botom, aby odpovedali na otázky založené na vašich vlastných dokumentoch a dátach namiesto všeobecných tréningových dát.
Integrácia MCP
Podpora protokolu kontextu modelu umožňuje AstrBotu používať externé nástroje a dátové zdroje, čo odomyká pokročilé agentné správanie nad rámec jednoduchého chatu.
Prečo spustiť AstrBot na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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