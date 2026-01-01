Nasaďte TriliumNext Notes jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužná osobná vedomostná báza s hierarchickými poznámkami, podporou skriptovania a výkonným REST API pre automatizáciu.
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S čím sa dá postaviť TriliumNext Notes
TriliumNext Notes je aplikácia na správu osobných vedomostí s vlastným hostovaním, postavená na hierarchickej stromovej štruktúre, ktorá dokáže uchovávať tisíce poznámok. Podporuje bohaté WYSIWYG úpravy, bloky kódu, matematické vzorce a skriptovací engine na vytváranie vlastných pracovných postupov a automatizovanú správu poznámok.
Vlastné hostovanie na VPS vám poskytuje neobmedzené úložisko poznámok, trvalú synchronizáciu naprieč zariadeniami a úplné vlastníctvo vašej vedomostnej bázy. Poznámky je možné klonovať na viacerých miestach, rozšíriť o vlastné atribúty a pristupovať k nim prostredníctvom ETAPI REST API pre externé integrácie.
Kľúčové vlastnosti TriliumNext Notes
Hierarchická organizácia
Usporiadajte tisíce poznámok v stromovej štruktúre s klonovaním, takže jednotlivé poznámky sa môžu objaviť vo viacerých kontextoch bez duplikácie.
Skriptovací nástroj
Píšte skripty JavaScript, ktoré sa spúšťajú na základe udalostí alebo plánov na automatizáciu vytvárania poznámok, označovania a organizácie.
História revízií
Každá úprava poznámky je automaticky verzovaná, čo vám umožňuje skontrolovať a obnoviť akúkoľvek predchádzajúcu verziu vášho obsahu.
ETAPI REST API
Zdokumentované REST API umožňuje externým nástrojom programovo vytvárať, čítať, aktualizovať a organizovať poznámky.
Webový klipovač
Rozšírenie prehliadača zachytáva webové stránky priamo do vašej znalostnej bázy Trilium jediným kliknutím.
Prečo spustiť TriliumNext Notes na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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