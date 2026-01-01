Open-source platforma na sledovanie GPS podporujúca 200+ protokolov na monitorovanie vozového parku a majetku v reálnom čase.
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S čím sa dá postaviť Traccar
Traccar je komplexný open-source systém na sledovanie GPS, ktorý podporuje viac ako 200 komunikačných protokolov a funguje prakticky s akýmkoľvek GPS zariadením na trhu. Organizácie všetkých veľkostí používajú Traccar na monitorovanie vozidiel, majetku a personálu v reálnom čase prostredníctvom intuitívneho webového rozhrania s interaktívnymi mapami, geoplotnými zónami, upozorneniami na rýchlosť a podrobnými správami o jazdách.
Vlastné hostovanie Traccar na vašom vlastnom VPS eliminuje opakované licenčné poplatky za zariadenie účtované komerčnými platformami a udržuje citlivé údaje o polohe úplne pod vašou kontrolou. Táto šablóna nasadí Traccar s databázou PostgreSQL pre spoľahlivé, dlhodobé ukladanie histórie sledovania, trás a analýz.
Kľúčové vlastnosti Traccar
200+ protokolov zariadení
Pripojte prakticky akýkoľvek GPS sledovač, OBD dongle alebo aplikáciu pre smartfóny s integrovanou podporou pre viac ako 200 komunikačných protokolov.
Sledovanie mapy v reálnom čase
Sledujte polohy zariadení naživo na interaktívnych mapách OpenStreetMap alebo Google Maps s automatickými aktualizáciami a vizualizáciou trasy.
Geofencing a upozornenia
Definujte geofence zóny a dostávajte okamžité upozornenia na vstup, výstup, porušenia rýchlosti a udalosti pohybu.
Správy o vozovom parku
Generujte komplexné správy o jazdách, zastávkach, prejdenej vzdialenosti, spotrebe paliva a analýze správania vodiča.
Viacpoužívateľský prístup
Vytvorte používateľské účty so zdieľaním zariadení na základe povolení pre tímy, oddelenia alebo zákazníkov.
Integrácia REST API
Integrujte údaje o sledovaní s externými systémami a dashboardmi prostredníctvom dobre zdokumentovaného REST API.
Prečo spustiť Traccar na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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