Nasadenie Autobase jedným kliknutím.
Open-source samo-hostovaná platforma typu Databáza ako služba na automatizáciu poskytovania a správy klastrov PostgreSQL.
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S čím sa dá postaviť Autobase
Autobase je open-source alternatíva k cloudovým spravovaným databázovým službám ako Amazon RDS a Google Cloud SQL, poskytujúca automatizované zriaďovanie klastrov PostgreSQL, konfiguráciu vysokej dostupnosti a centralizovanú správu prostredníctvom intuitívnej webovej konzoly. S viac ako 4 000 hviezdičkami na GitHub vám umožňuje zriaďovať produkčné klastre PostgreSQL s automatickým prepnutím pri zlyhaní, plánovanými zálohami a obnovou k určitému bodu v čase bez toho, aby ste museli ručne ovládať komplexnú konfiguráciu HA.
Vlastné hostovanie Autobase eliminuje opakované hodinové náklady na cloudové databázové služby, pričom udržiava vašu databázovú infraštruktúru a všetky uložené dáta pod vašou úplnou kontrolou. Integrované DBDesk Studio poskytuje priamy prístup k SQL a prieskum schémy, a REST API umožňuje plnú programovú správu – čo vám poskytuje pohodlie spravovanej databázy na vašej vlastnej infraštruktúre.
Kľúčové vlastnosti Autobase
Zriaďovanie klastra jedným kliknutím
Nasaďte si plne nakonfigurované, vysoko dostupné klastre PostgreSQL prostredníctvom webovej konzoly bez ručného písania konfiguračných súborov HA alebo playbookov Ansible.
Automatické prepnutie pri zlyhaní
Vstavané prevzatie služieb pri zlyhaní detekuje primárne zlyhania a automaticky povýši repliku, čím sa minimalizujú prestoje pre produkčné záťaže bez manuálneho zásahu.
Integrované SQL štúdio
DBDesk Studio je dodávané spolu s konzolou a umožňuje prehliadanie schémy, vykonávanie dotazov a prieskum dát bez nutnosti inštalácie samostatného databázového klienta.
Zálohovanie a obnova
Naplánujte automatické zálohy a obnovte klastre do ľubovoľného časového bodu, čím sa chránite pred stratou dát v dôsledku náhodného vymazania alebo chýb aplikácie.
Automatizácia REST API
Každá manažérska akcia je dostupná prostredníctvom REST API, umožňujúca integráciu s CI/CD pipeline-mi, nástrojmi infraštruktúry ako kódu a vlastnými automatizačnými skriptami.
Prečo spustiť Autobase na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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