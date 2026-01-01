Zľava až do výšky 69 % na Autobase

Nasadenie Autobase jedným kliknutím.

Open-source samo-hostovaná platforma typu Databáza ako služba na automatizáciu poskytovania a správy klastrov PostgreSQL.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie Autobase jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Autobase

Autobase je open-source alternatíva k cloudovým spravovaným databázovým službám ako Amazon RDS a Google Cloud SQL, poskytujúca automatizované zriaďovanie klastrov PostgreSQL, konfiguráciu vysokej dostupnosti a centralizovanú správu prostredníctvom intuitívnej webovej konzoly. S viac ako 4 000 hviezdičkami na GitHub vám umožňuje zriaďovať produkčné klastre PostgreSQL s automatickým prepnutím pri zlyhaní, plánovanými zálohami a obnovou k určitému bodu v čase bez toho, aby ste museli ručne ovládať komplexnú konfiguráciu HA.

Vlastné hostovanie Autobase eliminuje opakované hodinové náklady na cloudové databázové služby, pričom udržiava vašu databázovú infraštruktúru a všetky uložené dáta pod vašou úplnou kontrolou. Integrované DBDesk Studio poskytuje priamy prístup k SQL a prieskum schémy, a REST API umožňuje plnú programovú správu – čo vám poskytuje pohodlie spravovanej databázy na vašej vlastnej infraštruktúre.

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Kľúčové vlastnosti Autobase

Zriaďovanie klastra jedným kliknutím

Nasaďte si plne nakonfigurované, vysoko dostupné klastre PostgreSQL prostredníctvom webovej konzoly bez ručného písania konfiguračných súborov HA alebo playbookov Ansible.

Automatické prepnutie pri zlyhaní

Vstavané prevzatie služieb pri zlyhaní detekuje primárne zlyhania a automaticky povýši repliku, čím sa minimalizujú prestoje pre produkčné záťaže bez manuálneho zásahu.

Integrované SQL štúdio

DBDesk Studio je dodávané spolu s konzolou a umožňuje prehliadanie schémy, vykonávanie dotazov a prieskum dát bez nutnosti inštalácie samostatného databázového klienta.

Zálohovanie a obnova

Naplánujte automatické zálohy a obnovte klastre do ľubovoľného časového bodu, čím sa chránite pred stratou dát v dôsledku náhodného vymazania alebo chýb aplikácie.

Automatizácia REST API

Každá manažérska akcia je dostupná prostredníctvom REST API, umožňujúca integráciu s CI/CD pipeline-mi, nástrojmi infraštruktúry ako kódu a vlastnými automatizačnými skriptami.

Prečo spustiť Autobase na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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