Nasadiť Hasura GraphQL Engine inštaláciou jedným kliknutím.
Okamžité GraphQL a REST API nad vašou databázou PostgreSQL – nevyžaduje sa žiadny backendový kód.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Hasura GraphQL Engine
Hasura GraphQL Engine sa pripája k vašej databáze PostgreSQL a automaticky generuje plne typované GraphQL API v priebehu niekoľkých sekúnd. Namiesto písania kódu resolvera, konfigurácie definícií schémy alebo vytvárania dotazovacích vrstiev od začiatku, vývojári nasmerujú Hasuru na databázu a okamžite získajú filtrovanie, triedenie, stránkovanie, agregácie a predplatné v reálnom čase — všetko spravované prostredníctvom vizuálnej konzoly.
S viac ako 32 000 hviezdičkami na GitHub a produkčným využitím v spoločnostiach po celom svete, je Hasura najrýchlejšou cestou z databázy k API. Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS udržuje vaše databázové poverenia a logiku dotazov vo vašej infraštruktúre, bez poplatkov za požiadavku, bez nákladov na odchádzajúce dáta a s plnou kontrolou nad prístupovými oprávneniami a obmedzením rýchlosti.
Kľúčové vlastnosti Hasura GraphQL Engine
Okamžité GraphQL API
Automaticky generuje plne typované GraphQL API z vašej existujúcej schémy PostgreSQL – vrátane tabuliek, pohľadov a vzťahov, bez potreby písať kód resolvera.
Predplatné v reálnom čase
Akýkoľvek dotaz GraphQL možno premeniť na živé predplatné, ktoré posiela aktualizácie pripojeným klientom cez WebSockets, keď sa menia podkladové dáta.
Riadkové oprávnenia
Definujte podrobné pravidlá riadenia prístupu pre každú tabuľku, rolu a operáciu pomocou nástroja na tvorbu povolení typu point-and-click – nie je potrebný žiadny vlastný middleware.
Mapovanie koncových bodov REST
Sprístupnite akýkoľvek uložený dotaz GraphQL ako pomenovaný koncový bod REST, čím poskytnete klientom používajúcim iba REST prístup k rovnakým dátam bez samostatnej vrstvy API.
Vzdialené schémy a akcie
Prepojte externé GraphQL API a HTTP služby do zjednotenej schémy, aby klienti dopytovali všetko cez jeden koncový bod.
Prečo spustiť Hasura GraphQL Engine na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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