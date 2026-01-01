Nasadiť pycsw inštaláciou jedným kliknutím.
Certifikovaný OGC katalógový server, ktorý publikuje a objavuje geopriestorové metadáta prostredníctvom otvorených štandardov.
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S čím sa dá postaviť pycsw
pycsw je open-source server OGC Catalogue Service for the Web (CSW) napísaný v Pythone a používaný národnými infraštruktúrami priestorových údajov, výskumnými inštitúciami a geoportálmi na publikovanie geopriestorových metadát. Je to referenčná implementácia OGC, plne v súlade s CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH a SRU, čo umožňuje iným katalógom a klientom vzájomne spolupracovať bez vlastných adaptérov.
Vlastné hostovanie pycsw na vašom VPS vám dáva plné vlastníctvo indexu metadát, ktorý podporuje váš portál priestorových údajov, bez závislosti na katalógovej službe tretej strany. Šablóna je dodávaná predkonfigurovaná s úložiskom SQLite pre rýchle spustenie a môže byť prekonfigurovaná pre nasadenia založené na PostgreSQL alebo PostGIS vo veľkom rozsahu.
Kľúčové vlastnosti pycsw
OGC certifikovaný server
Spustite referenčnú implementáciu OGC kompatibilnú s CSW 2.0.2, CSW 3.0 a OGC API - Records ihneď po vybalení.
Viaceré katalógové API
Sprístupnite rovnaké úložisko metadát prostredníctvom CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH a SRU pre širokú klientsku kompatibilitu.
Podpora INSPIRE a ISO
Zverejnite záznamy ISO 19115 / 19139 a umožnite profil INSPIRE na splnenie požiadaviek európskej smernice o priestorových údajoch.
Federatívne vyhľadávanie
Nakonfigurujte distribuované vyhľadávanie naprieč vzdialenými katalógmi CSW tak, aby jeden dotaz dosiahol vaše záznamy a federovaných partnerov naraz.
Flexibilné úložiská
Začnite so zabaleným úložiskom SQLite a prejdite na PostgreSQL, PostGIS alebo iné podporované backendy, keď sa objem vašich záznamov zväčší.
Ekosystém Python
Rozšírte správanie prostredníctvom pycsw zásuvných modulov a integrujte s širším geopython zásobníkom vrátane pygeoapi, OWSLib a GeoNode.
Prečo spustiť pycsw na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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