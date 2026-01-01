Nasaďte Sonarr jedným kliknutím.
Automatizovaný správca zbierky televíznych relácií, ktorý monitoruje, sťahuje, premenuje a organizuje epizódy z Usenetu a torrentov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Sonarr
Sonarr je komplexný správca zbierok televíznych relácií a osobný videorekordér pre používateľov Usenetu a BitTorrentu. Monitoruje RSS kanály pre nové vydania epizód, automaticky ich sťahuje prostredníctvom vášho preferovaného sťahovacieho klienta a organizuje výsledné súbory s konzistentným pomenovaním – to všetko bez manuálneho zásahu. Ako kľúčový člen balíka arr sa Sonarr bezproblémovo integruje s Radarr, Prowlarr a mediálnymi servermi ako Plex a Jellyfin.
Nasadenie Sonarr na vašom VPS znamená, že beží 24 hodín denne, 7 dní v týždni, zachytáva nové vydania v momente, keď sa objavia, aj keď je váš domáci počítač vypnutý. Trvalé úložisko chráni vaše konfigurácie knižnice a profily kvality, zatiaľ čo REST API umožňuje integráciu s nástrojmi na správu požiadaviek na vybudovanie plne automatizovaného ekosystému domácej zábavy.
Kľúčové vlastnosti Sonarr
Automatizované monitorovanie epizód
Sleduje nadchádzajúce epizódy prostredníctvom RSS kanálov a automaticky ich sťahuje v momente, keď sú k dispozícii nové vydania.
Spravovanie profilov kvality
Definujte preferované rozlíšenia, kodeky a veľkosti súborov pre každú sériu a nechajte Sonarr automaticky aktualizovať na lepšie vydania, keď sa objavia.
Stiahnuť klientsku integráciu
Pripája sa k qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet a ďalším — podporujúc pracovné postupy pre torrent aj Usenet z jedného rozhrania.
Synchronizácia mediálneho servera
Spúšťa automatické aktualizácie knižnice v Plex, Jellyfin, Emby a Kodi po každom stiahnutí, čím udržiava váš mediálny server aktuálny bez manuálnych obnovení.
Správa sezónneho balíka
Inteligentne spracováva stiahnuté balíky sezón extrahovaním jednotlivých epizód a ich priradením k monitorovaným záznamom seriálov.
Prečo spustiť Sonarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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